إيلاف من لندن: توقع تحليل إخباري بريطاني أنه من المرجح أن ترد إسرائيل على إيران – بدعم دولي أو بدونه - على الرغم من درجة الضغوط الدولية لضبط النفس.

وقال مراسل قناة (سكاي نيوز) البريطانية في الشرق الأوسط، أليستر بونكال غن إسرائيل ستتصرف بمفردها إذا كانت مصممة على الرد على إيران.

وأوضح أن هذه قد تكون ضربة لوكلاء إيران وليس إيران نفسها، وقد يتم ذلك في الأسابيع المقبلة وليس في ساعات. ونوه إلى أن "النفسية الإسرائيلية هي أنهم سيفعلون ذلك بمفردهم إذا لزم الأمر.

وأضاف بونكال: "من الواضح أنني أعتقد أنهم يريدون التأكد من وجود الدعم الأميركي، لكن إذا شعروا بالحاجة إلى مهاجمة إيران فإن هذا ما سيفعلونه".

ويشير المراسل إلى أن إسرائيل لا تريد حرباً مع إيران، لكن تم تجاوز الخط الأحمر في الهجمات الأخيرة، ويقول: "يبدو أن الإسرائيليين غير قادرين على قبول حقيقة أن إيران أطلقت صواريخ باليستية".

وأضاف: "يبدو أن هذا هو الخط الأحمر الذي تجاوزته إيران، وتشعر الحكومة الإسرائيلية أنها بحاجة إلى إرسال رسالة إلى إيران".

وفي الختام، يقول المراسل البريطاني: المدنيون الإسرائيليون لا يريدون التصعيد، لكنهم عاشوا تحت تهديد الهجوم من إيران ووكلائها لسنوات عديدة، ونتيجة لذلك هناك دعم واسع النطاق للجيش.