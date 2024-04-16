كييف: وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، تقسيم المساعدات الأميركية بين إسرائيل وبلاده بـ"وصمة العار".

ورأى الرئيس أن قرار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، بتقسيم المساعدات، لا يتعلق بالأمن، بل إنها سياسة بحتة.

كما تابع خلال مقابلة مع مؤسسة "بي بي إس": "هذا عار على العالم أجمع وعلى الديمقراطية، بالنسبة لأولئك الذين يتحدثون فقط عن الديمقراطية".

مسؤولون أميركيون يتوقعون سيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني

وأكمل أنه إذا قسم الكونغرس هذه المساعدات ما بين إسرائيلية وأوكرانية، فهذا يعني أن هذه مسألة انتخابات في الولايات المتحدة.

وخلص زيلينسكي إلى القول: "هذه سياسة محضة، لا أحد يهتم بما يحدث في أوكرانيا، إنهم يهتمون فقط بمعدل قبولهم، وهذا هو بيت القصيد".

"على شكل قرض"

يذكر أن جونسون كان يعتزم طرح مشاريع قوانين منفصلة للتصويت على المساعدة لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، رفض البيت الأبيض فكرة الانفصال المحتمل.

ومن غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مستعداً لدعم خطة جونسون.

وقد أشار جونسون إلى أن الجمهوريين يعتزمون النظر في مسألة تقديم المساعدة لأوكرانيا على شكل قرض.

أما إسرائيل، فدخلت منذ 7 أشهر في حرب على قطاع غزة وحاصرته مخلفة أكثر من 33 ألف ضحية حتى اليوم.

في حين أمدتها حليفتها الولايات المتحدة بالأسلحة منذ ذاك الحين، ما أثر على ما يبدو على الإمدادات الأوكرانية.