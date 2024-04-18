أبوظبي: أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد الفيضانات التي شهدها عدد من المناطق أن سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم تأتي على رأس أولويات حكومة الإمارات.

ووجه رئيس دولة الإمارات الجهات المعنية بسرعة العمل على دراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة وحصر الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة القياسية التي شهدتها البلاد والتي تعد الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949.

كما أمر بتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة من آثار الأمطار في مختلف مناطق الدولة، وبنقل الأسر المتضررة إلى مواقع آمنة.

وشهدت الإمارات هطول كميات أمطار كبيرة تسببت في سيول وفيضانات في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.