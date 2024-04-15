مسقط: لقي 16 شخصا مصرعهم على الأقل معظمهم تلاميذ مدارس بسبب السيول التي شهدتها سلطنة عمان والتي نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ الأحد، فيما يعرف تحت مسمى "منخفض المطير"، والذي اتصف بالشدة والخطورة، خاصة أن المناطق الجبلية الوعرة تستدعي تدخل الطائرات والقوات الجوية للمساعدة في علميات الانقاذ.

وأفادت السلطات المحلية في بيان نشرته وكالة أنباء عمان تسجيل 12 وفاة جراء إنجرافهم داخل مركباتهم، من بينهم مواطنان وأجنبي إضافة إلى تسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية الواقعة على بعد حوالى 150 كلم من العاصمة مسقط.

وارتفعت الحصيلة إلى 16 شخصا بعد أن عثر الإثنين، على جثث 3 أشخاص وطفل.

وتشهد سلطنة عمان منذ الأحد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.

وأغلقت المدارس الحكومية والخاصة في معظم المحافظات، الإثنين، وتلقى التلاميذ دروسهم من بعد.

وتدخلت القوات الجوية العمانية عشرات المرات منذ الأحد، لإنقاذ مواطنين عالقين بسبب الفيضانات، بحسب المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة. ويتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة في سلطنة عمان ذروتها الثلاثاء على أن تستمر حتى مساء الأربعاء.

وكانت سلطنة عمان قد شهدت أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة خلال الساعات الماضية، إذ تداول مدونون على منصة "إكس"، مشاهد مخيفة لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات "منخفض المطير".

وشهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة تجاوزت المعدلات المعتادة بشكل كبير، مما أدى إلى جريان سيول جارفة اجتاحت الأودية والمناطق السكنية.