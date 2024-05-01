واشنطن: أظهر استطلاع جديد للرأي أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتفوق بفارق نقطة واحدة فقط على الرئيس السابق دونالد ترامب لو جرت الانتخابات الرئاسية في الوقت الراهن.

وقال نحو 40% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" بالتعاون مع "إبسوس"، إنهم سيصوتون لصالح بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي إذا أجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بنسبة 39% اختاروا ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

فيما أوضح حوالي 28% من المشاركين في الاستطلاع أنهم لم يحسموا خيارهم بعد أو ربما سيميلون إلى خيارات أخرى منها الامتناع عن التصويت.

ووجد الاستطلاع أن 8% من المشاركين سيختارون روبرت كينيدي جونيور، الناشط المناهض للقاحات الذي سيشارك في الانتخابات مستقلا، إذا كان على بطاقة الاقتراع مع ترامب وبايدن.

وكان بايدن يتقدم على ترامب بأربع نقاط في استطلاع أجري في الفترة من الرابع وحتى الثامن من أبريل.

ويواجه كلا المرشحين صعوبات كبيرة قبل ما يتوقع أن يكون سباقا متقاربا.

فقد أمضى ترامب معظم شهر أبريل في قاعة محكمة بمانهاتن، في إطار المحاكمة الأولى من بين أربع محاكمات جنائية ضده.

أما بالنسبة لبايدن (81 عاما) فهناك مخاوف بشأن عمره، بالإضافة إلى انتقادات شديدة من شريحة من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة.