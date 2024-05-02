إيلاف من تل أبيب: تعرض الرئيس التركي رجب يب أردوغان لهجوم حاد من وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس متهماً إياه بالديكتاتور الذي يتصرف بطريقة لا يراعي من خلالها مصالح الشعب التركي، أو الاتفاقيات الدولية، وذلك رداً على قرار أنقرة وقف التجارة مع تل أبيب.

وقال كاتس في منشور على منصة "أكس" الخميس: "أردوغان ينتهك الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية، هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، حيث يهمل مصالح الشعب التركي والشركات التركية متجاهلا اتفاقيات التجارة الدولية".

وأضاف أنه أصدر تعليماته بالبحث عن بدائل للتجارة مع تركيا.

البحث عن بدائل

وتابع: "لقد أوعزت للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بإشراك جميع الأطراف المعنية في الحكومة على الفور لإيجاد بدائل عن التجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والاستيراد من الدول الأخرى، وستخرج إسرائيل من هذا الأمر باقتصاد قوي وجريء".

وكانت إسرائيل وتركيا قد أبرمتا اتفاقيات التجارة الحرة في منتصف التسعينيات.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أتراك أن تركيا علقت علاقاتها التجارية مع إسرائيل، مشيرين إلى أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات إلى إسرائيل والواردات منها.

ونوهت الوكالة بأن السلطات التركية لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية حول المسألة على الرغم من دخولها حيز التنفيذ، وقد جاء القرار التركي تضامناً مع غزة في معاناتها منة الهجمات الاسرائيلية منذ أكثر من 6 أشهر، والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 35 ألف فلسطيني، وهدم البنية التحتية والمباني بشكل شبه كامل في قطاع غزة.