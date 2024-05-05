إيلاف من تل أبيب: على الرغم من ارتفاع صوت التوتر في الفترات الأخيرة، وخاصة مع بداية الأزمة في قطاع غزة، وارتفاع حدة هذا التوتر مع التلويح الاسرائيلي باقتحام رفح، إلا أن وسائل إعلام عبرية كشفت الأحد، عن افتتاح خط شحن بحري جديد بين إسرائيل ومصر.

وقال موقع " port2port" الإخباري الإسرائيلي، المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، إن شركة "ميدكون لاينز" للشحن البحري، قررت فتح هذا الخط الملاحي الجديد "لتسهيل عمليات الشحن بين مصر وإسرائيل".

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، فقد كشف الموقع العبري، أن "الشركة افتتحت خطين جديدن الأول سيعمل بين ميناء "رافينا" الإيطالي، وميناء الإسكندرية بمصر ومؤانئ أشدود وحيفا في إسرائيل، بينما سيعمل الخط الملاحي الثاني بين موانئ مصر وإسرائيل مباشرة".

وأوضح الموقع أن "سفن الحاويات ستعمل على كلا الخطين من مصر وإسرائيل".

ووفق الموقع الرسمي لمجموعة "Pan Marine Group"، فإنها مؤسسة مصرية متنوعة ومستقلة، وهي المالكة لشركة "ميدكون لاينز" للشحن البحري، وهي أحدى شركات المجموعة المصرية التي تمارس أعمالها في السوق المصري منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما".

وتمتلك المجموعة 5 شركات وهي: (بان مارين لخدمات الشحن)، و(بان مارين للخدمات البترولية)، (بان مارين للخدمات اللوجستية)، و(ميدكون لاينز مصر ش.م.م)، و(بان للتوريدات البحرية).

وقالت المجموعة على موقعها الرسمي إنها "تسعى جاهدة إلى إنشاء علاقات تجارية قيمة في جميع أنحاء العالم".

وتعود ملكية مجموعة "بان مارين" المصرية للشحن لرجال أعمال مصريين، وتم إنشاؤها في عام 1978، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الإسكندرية، وتنشط الشركة في مجال شحن المواد الغذائية.