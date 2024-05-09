إيلاف من لندن: تستعد مقاطعة ويلز لعرض لوحة تاريخية كانت لجأت إليها من لندن قبل 80 عاما لحمايتها من القصف النازي في لندن أثناء الحرب العالمية الثانية.

وظلت لوحة (ساحة البناء الحجري) التي صممها الفنان الفينيسي الإيطالي كاناليتو، سليمة في منجم أردوازي في ويلز، وهي واحدة من 12 قطعة من مجموعة المعرض الوطني المعروضة في المتاحف في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنه سيتم عرض لوحة ( ساحة البناء الحجري - The Stonemason's Yard ) في مكتبة ويلز الوطنية في أبيريستويث اعتبارًا من يوم غد الجمعة، كجزء من الذكرى المئوية الثانية للمعرض الوطني. ويستمر المعرض حتى 7 سبتمبر.

اللوحة اللاجئة

ويروي المعرض قصة وصول اللوحة إلى ويلز "كلاجئة" لحمايتها من الغارات الجوية النازية على لندن خلال الحرب العالمية الثانية.

وتم الاحتفاظ بها سليمة في مناجم مانود الكهفية، ثم عادت إلى عاصمة المملكة المتحدة بعد انتهاء خطر الهجمات.

يذكر أن الرسام الإيطالي كاناليتو عاش في الفترة من 1697 إلى 1768، ويُعتقد أن هذا العمل بالذات قد تم رسمه في حوالي عام 1725.

12 لوحة

وسيتم عرض اثنتي عشرة قطعة من مجموعة المعرض الوطني في المتاحف والمعارض الفنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. كما سيتضمن المعرض أيضًا أعمالًا لفنانين من أمثال ريتشارد ويلسون وجي إم دبليو تورنر وبينري ويليامز.

وصف صوتي

ولأول مرة في تاريخها، ستتضمن المكتبة أيضًا جولة وصفية صوتية لبعض العناصر المعروضة في المعرض.

وقال رودري لويد مورغان، الرئيس التنفيذي لمكتبة ويلز الوطنية: "إنه لشرف كبير أن تكون لدينا إحدى روائع كاناليتو هنا، وأن نعرض العمل إلى جانب بعض أبرز مقتنيات المجموعة الفنية الوطنية".

وقالت ماري إيلين جونز، مسؤولة الترجمة الفورية بالمكتبة: "إن العمل مع المتحف الوطني في هذا المعرض للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية له كان بمثابة امتياز لا يصدق".

واضافت: "إن القدرة على الترحيب بتحفة كاناليتو مرة أخرى في ويلز بعد أن لجأت إلى هنا منذ 80 عامًا أمر مثير للغاية، ولا يمكننا الانتظار لمشاركة هذه القصة الرائعة مع الجمهور."

اللوحات المعروضة

وتشمل اللوحات الأخرى التي يتم إقراضها للمعارض والمتاحف في جميع أنحاء المملكة المتحدة ما يلي:

• لوحة ويلتون الثنائية (حوالي 1395‒139) بقلم مجهول - متحف أشموليان، أكسفورد

• صورة ذاتية في سن 34 (1640) لرامبرانت - متحف ومعرض الفنون في برايتون

• هاي وين (1821) لجون كونستابل – متحف بريستول ومعرض الفنون

• الزهرة والمريخ (حوالي 1485) لساندرو بوتيتشيلي - متحف فيتزويليام، كامبريدج

• صورة شخصية للقديسة كاترين الإسكندرية (حوالي 1615‒1617) بريشة أرتميسيا جينتيليسكي – معرض إيكون، برمنغهام

• معركة تيميرير (1839) للفنان جي إم دبليو تورنر، معرض لينغ للفنون، نيوكاسل

• المظلات (حوالي 1881‒6) لبيير أوغست رينوار - متحف ومعرض الفنون في ليستر

• امرأة شابة تقف عند تمثال عذراء (حوالي 1670‒2) للفنان يوهانس فيرمير - المعرض الوطني الاسكتلندي، إدنبرة

• العشاء في عمواس (1601) لمايكل أنجلو ميريسي دا كارافاجيو - متحف أولستر، بلفاست

• روكيبي فينوس (1647‒1651) لدييغو فيلاسكيز – معرض الفنون ووكر، ليفربول

• بركة زنبق الماء (1899) لكلود مونيه – معرض يورك للفنون.

