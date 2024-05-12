إيلاف من لندن: أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2024"، الذي يستمر حتى 23 أيار الحالي، بمشاركة 33 دولة عربية وعالمية.

ووصفت التمرين بأنه "أحد التمارين العسكرية المشتركة التي تنفذها دول متحالفة ضد تهديدات العصر المستجدة والعابرة للحدود".

وقال مدير الإعلام العسكري الأردني العميد مصطفى الحياري، خلال مؤتمر صحفي، إن تمرين الأسد المتأهب من أهم التمارين على مستوى الشرق الأوسط، ويضيف ميزة كبيرة من ناحية تنوع الخبرات وتعدد الأساليب التي يكتسبها المشاركون، مشيرا إلى أن فعاليات التمرين ستجري على كامل أقاليم المملكة الأردنية الهاشمية شمالا ووسط وجنوبا.

اهداف استراتيجية

وأشار إلى أن للتمرين أهداف استراتيجية لإيجاد فهم مشترك للدول المشاركة للتهديدات العابرة للحدود مثل الجماعات المسلحة وانتشار الطائرات المسيرة وأسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيماوية النووية وانتشار وسائل إيصالها المتمثلة بالصواريخ ذات المديات المختلفة.

وقال الحياري، إن شعار التمرين للعام الحالي حمل ثلاث كلمات، هي الإنسان والشراكة والابتكار لتحقيق العديد من الأهداف على المستويات الاستراتيجية العملياتية والتعبوية.

وأشار إلى أن التمرين صمم على المستوى الاستراتيجي لإيجاد أفضل الطرق والوسائل لمواجهة تلك التهديدات مثل رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والجيوش الأخرى المشاركة في هذا التمرين ورفع قدرة الاستجابة للمؤسسات الأخرى والأجهزة الاستخبارية والإعلامية والمعلوماتية والتعبوية لتأهيل القوى البشرية لمهارات الاستجابة للأسلحة الشاملة والكوارث الإنسانية وللبحث عن المتفجرات وتزويد الجندي بمهارات فردية.

