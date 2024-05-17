طهران: ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت أكثر من 260 شخصا، بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين، في تجمع "شيطاني" غربي العاصمة طهران.

وتأتي المداهمة بعد حملة أمنية على امتداد البلاد على نساء متهمات بمخالفة قواعد الزي الإسلامي الصارمة في إيران.

وكتبت تسنيم "تم تفكيك شبكة شيطانية في طهران واعتقال ثلاثة مواطنين أوروبيين".

وأضافت الوكالة أن 146 رجلا و115 امرأة اعتقلوا وتم ضبط كحول ومخدرات.

وأرفقت الوكالة في تقريرها صورا تظهر أقنعة تحاكي فيما يبدو شكل الجماجم وقمصان عليها رسم لجماجم.

ولم يذكر التقرير جنسيات الأوروبيين.