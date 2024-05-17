بغداد: أعلن مجلس أمن إقليم كردستان في بيان، الجمعة، إلقاء القبض على سقراط خليل اليد اليمنى لزعيم تنظيم الدولة داعش السابق أبو بكر البغدادي.

وجاء في البيان: "بعد أن أمضى خمس سنوات في تركيا، عاد خليل إلى كردستان بجواز سفر مزور وتم القبض عليه بسرعة".

وأضاف البيان أن خليل كان يصنع القنابل لصالح تنظيم داعش، وكلفه البغدادي بتنفيذ العديد من العمليات الكبرى.

وتابع البيان أن خليل كان له دور فعال في سيطرة التنظيم على الموصل عام 2014، وشارك في العديد من المعارك ضد القوات العراقية وقوات البيشمركة.

اعترافات

ونشرت قنوات محلية، بينها شبكة روداو الكردية، مقطع فيديو قالت إنه لاعترافات سقراط نشرها مجلس أمن إقليم كوردستان وجاء فيها، أن خليل من مواليد 1978 في مدينة الموصل.

ويظهر في المقطع المصور، ومدته 11 دقيقة، شاب يرتدي نظارات ويقول إنه انتمى لتنظيم داعش في عام 2013 قبل عام من سقوط الموصل بيد التنظيم.

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم في أواخر العام 2017، لكنه ما زال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشنّ بين حين وآخر هجمات على الجيش والقوات الأمنية.

وبعدها بعامين تقريبا أعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر 2019 عن مقتل البغدادي في ضربة ليلية شنت في شمال غرب سوريا على بعد كيلومترات من الحدود مع تركيا.