إيلاف من تل أبيب: أفادت القناة "13" الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، مساء الأحد، بأنه لا علاقة لتل أبيب في الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفادت القناة العبرية نقلا عن المسؤولين: "أما بالنسبة لإسرائيل فالرسالة التي ترسلها إلى دول العالم هي أن تل أبيب ليس لها علاقة بالحادث".

الحرس الثوري يتحرك

من ناحية أخرى توجه لواء صابرين من القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى اذربيجان الشرقية للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للانباء، استنادا لبيان من إدارة العلاقات العامة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، بتوجه لواء صابرين التابع للقوات البرية الخاصة للحرس الثوري الإيراني إلى منطقة اذربيجان الشرقية للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس.

وبعد ظهر اليوم تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الايراني لحادث أثناء عودتها من حفل افتتاح سد قيز قلعة، ولا يوجد حتى الآن أي أخبار عن الحالة الصحية لركاب هذه المروحية.

وتم إرسال لواء صابرين للقوات الخاصة بعد أمر اللواء باقري إلى جميع القوات المسلحة للمساعدة في البحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.