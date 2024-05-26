إيلاف من الرباط:أوقعت قرعة الدورة العاشرة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة،المنتخب المغربي في المجموعةالخامسة،إلى جانب منتخبات البرتغال وطاجاكستان وباناما.

وأقيمت القرعة،الأحد،بمدينة سمرقند بأوزبكستان،حيث جرت منافسات البطولة العالمية،ما بين 14 سبتمبر و4 أكتوبرالمقبلين،بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أن شارك في 3 مناسبات سابقة في نهائيات كأس العالم،في كل من تايلاندوكولومبيا وليتوانيا.

مجموعة المغرب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة

ويعد المنتخب المغربي،اليوم،من أفضل المنتخبات في العالم،كما تمكنوا ، في السنوات الأخيرة من فرض السيطرة عربيا وإفريقيا.

واحتل رفاق العميد سفيان المسرار الرتبة السادسة في تصنيف المنتخبات العالمية،الذي صدر في بداية الشهر الجاري،بعد أن أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأول مرة في تاريخ هذه اللعبة .

ويضم المنتخب المغربي،الذي يدربه هشام الدكيك،عددا من العناصر ذات الصيت العالمي،على غرار عبد الكريم عنيبة ويوسف جواد وإدريس رايس فني وإسماعيل أمزال وأنس دحاني وعثمان بومزو وسفيان الشعراوي وبلال البقالي وأنس العيان وعثمان الإدريسي وسفيان بوريط وخالد بوزيد،فضلا عن العميد سفيان المسرار، المحترف بنادي لافال الفرنسي الذي توجمعه بلقب هداف البطولة الفرنسية للمرة الثانية على التوالي.

ويوجد المسرار ضمن لائحة اللاعبين المرشحين لجائزة افضل لاعب كرة قدم داخل القاعة في العالم إلى جانب ألان باريتو دوس سانتوس وسبورت كلوب كورينثيانز باوليستا ودييغو هنريكي دي أبر و أسيس ديجوينيو (البرازيل)، وسعيد أحمد عباسي وسانايجيتي باساند أصفهان (إيران)،وباني فاريلا دا سيلفا(البرتغال)،وسيرخيو لوزانو مارتينيز (إسبانيا)،وآلان برانديكواسنيكو (الأرجنتين).