برلين: صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، بأن باريس مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين لكن فقط في اللحظة التي "سيكون فيها ذلك مفيدا".

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في ألمانيا الثلاثاء: "أنا على استعداد تام للاعتراف بدولة فلسطين، لكنني أعتقد أن هذا الاعتراف يجب أن يأتي في الوقت الذي سيكون فيه هذا مفيدا ولن أعترف بها على أساس العواطف".

الأولوية لوقف اطلاق النار

وبحسب ماكرون، فإن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أكد على ضرورة قيام إسرائيل بإنهاء أعمالها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقاً لما نشره موقع "روسيا اليوم".

9 دول تعترف بدولة فلسطين

وحتى 23 أيار (مايو) الجاري، اعترفت 9 دول في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين. واتخذت ثماني دول هي بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وهنغاريا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا ــ هذه الخطوة في عام 1988