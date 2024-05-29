إيلاف من لندن: حازت صورة جرى توليدها بالذكاء الاصطناعي، تذكر عبارة "كل العيون على رفح - All Eyes on Rafah"، وتوثق جانبا من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، على إعجاب عشرات الملايين حول العالم خلال ساعات قليلة.

وتظهر الصورة تجمعا مفترضا هائلا للخيام في القطاع الفلسطيني المدمر، وقد كتب في وسطها باللغة الإنكليزية: "كل العيون على رفح".

وجذبت الصورة التي نشرت، الثلاثاء، على تطبيق إنستغرام التابع لشركة التكنولوجيا العملاقة "ميتا"، أكثر من 29 مليون مشاركة في أقل من 24 ساعة، وفقا لما ذكر تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

ويبدو أن العبارة نابعة من كلام سابق لريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، إذ بينما كانت غزة تستعد لتمديد الغزو البري الإسرائيلي في شهر فبراير/شباط، كان أعلن: "كل العيون متجهة إلى رفح".

وقال مسعفون فلسطينيون إن غارة إسرائيلية، الأحد، على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أصابت منطقة تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أدى إلى اشتعال النيران في خيامهم.

وقُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا، وأظهرت لقطات تم التحقق منها بواسطة سكاي نيوز، انتشال العديد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة. ويظهر في أحد مقاطع الفيديو رجل يحمل جثة طفل مقطوع الرأس.

خطأ مأساوي

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الغارة بأنها "خطأ مأساوي"، في حين قال متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن الكثير من الدمار نتج عن حريق لاحق لا يمكن أن يكون قد أشعله فقط نوع الذخائر المستخدمة.

وأدى هذا الحادث إلى تجدد الدعم للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك المشاهير صورة "كل العيون على رفح"، بما في ذلك نجم بريدجيرتون نيكولا كوغلان، والمغني وكاتب الأغاني كيلاني، وأحد كبار الممثلين في الهند، فارون دهاوان.

وشارك آخرون، بما في ذلك نجمة البوب دوا ليبا، منشورات مختلفة، تتضمن عبارة "كل العيون على رفح".

ذكاء اصطناعي

يبدو أن الصورة هي واحدة من أولى الأعمال الفنية الناشطة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقال مارك أوين جونز، خبير المعلومات المضللة والأستاذ المشارك في دراسات الشرق الأوسط في جامعة حمد بن خليفة في قطر، لشبكة إن بي سي نيوز الشريكة الأميركية لشبكة (سكاي نيوز)، إن الصورة "تبدو بالتأكيد" ناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

ومن بين العلامات التي تشير إلى أن الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي هي أنها لا تبدو واقعية، وتحتوي على ظلال غير عادية، ومخيم الخيمة المصور مترامي الأطراف ومتناسق بشكل غير طبيعي - وهي علامة على تكرار النمط الشائع في جيل الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من انتشار الصورة على نطاق واسع، غالبًا ما يتم إخفاء الصور ومقاطع الفيديو التي تصور الهجمات وعواقبها خلف تحذيرات المحتوى الحساس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل الناشطون عن سبب اقتطاع صورة مصطنعة بدلا من لقطات تظهر الواقع على الأرض في غزة.

ووجهت سكاي نيوز هذا الانتقاد إلى شركة ميتا Meta – الشركة الأم لـ(إنستغرام وفيسبوك Instagram و Facebook) لكنها لم تتلق ردًا على الفور.

حركة السود مهمة

وتمت مقارنة الصورة أيضًا بالمربع الأسود الذي تمت مشاركته على نطاق واسع خلال احتجاجات (حركة السود مهمة Black Lives Matter) في عام 2020، والتي تم انتقادها لكونها أدائية حيث لم تكن مصحوبة بعمل حقيقي.

وقال مات نافارا، مستشار وسائل التواصل الاجتماعي ومحلل الصناعة، لشبكة (إن بي سي نيوزNBC News) إن الصورة يمكن أن تكون وسيلة للناشطين لمشاركة رسالتهم أثناء اللعب وفقًا لقواعد منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إنه من خلال وضع نص في الصور نفسها، قد يتجنبون الإشراف على اكتشاف الكلمات الرئيسية المطبق على التسميات التوضيحية للصور.

وقال: "من المحتمل أن يكون ذلك بمثابة التحايل على بعض عمليات الإشراف الآلي على المنصة، لأنها صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ولا يوجد فيها أي شيء خطير أو مثير للجدل على نطاق واسع".

