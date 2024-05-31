إيلاف من لندن :قال بيان اعتذاري صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية"، مشيرا إلى أن إسرائيل اعترفت رسميا بالسيادة المغربية على الصحراء في عام 2023.

وزاد البيان قائلا :"هذا الاعتراف تمثل ، من بين أشياء أخرى ، بتصحيح الخريطة التي علقت في مكتب رئيس الوزراء" .

وأوضح البيان ذاته :" للأسف لم يتم القيام بهذا التصحيح في خريطة قديمة قدمت إلى رئيس الوزراء لحظات قبل بدء مقابلته مع قناة فرنسية".

وشدد البيان ذاته على أن " سياسة إسرائيل غير قابلة للتأويل، ولم تتغير ".

وكان إظهار رئيس الوزراء الإسرائيلي ، الخميس، خلال حوار أجربته معه قناة "إل سي إي" الفرنسية، خريطة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدت فيها خريطة المملكة المغربية وقد بترت من صحرائها، قد أثار غضبا واسعا بين المغاربة.

وسارع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن غضبهم الشديد، وشجبهم وامتعاضهم من الخرجة المستفزة التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي . وهي ردود فعل بقدر ما جاءت محملة بكثير من الغضب والاستياء، حرص أصحابها على التشديد على أن "المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها".