إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع من خلال سفارتها في لندن أوضاع مواطنين أردنيين محتجزين في عدد من مطارات بريطانيا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه تم منع دخول المواطنين الأردنيين إلى داخل الأراضي البريطانية واحتجازهم داخل المطارات لدى وصولهم لأسباب مختلفة، بينها وفق المعلومات الأولية مخالفة قوانين الإقامة والهجرة فيما يتعلق بالحجوزات الفندقية والتعليمات المتعلقة بالدخول للأراضي البريطانية.

وعلم أن عدد المحتجزين ما بين 34 و40 مواطنا أردنيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة قوله في البيان إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية لدى لندن تتابع مع السلطات البريطانية المختصة أوضاع المواطنين المحتجزين لتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، والوقوف على جميع المسببات المفضية لمنعهم من دخول الأراضي البريطانية.

وأكد السفير القضاة على ضرورة تقيد المواطنين الأردنيين المسافرين إلى بريطانيا بتعليمات التأشيرة الإلكترونية الجديدة للدخول لبريطانيا ETA، واستعمالها للغايات التي أوجدت من أجلها، داعياً المواطنين الأردنيين المسافرين إلى بريطانيا للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، ومع السفارة الأردنية في لندن، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية: مديرية العمليات والشؤون القنصلية: 00962795497777 أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏[email protected]، أو على رقم هاتف طوارئ السفارة في لندن: 00447444764716.

القرار البريطاني

يشار إلى أنه في إطار الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة الصديقة، وتسهيلا على المواطنين الراغبين بزيارة المملكة المتحدة، أبلغت بريطانيا، الأردن رسمياً بأنه بإمكان المواطنين الأردنيين التقدم لطلب تأشيرة الدخول لأراضيها إلكترونيا، اعتبارا من 1 فبراير/شباط 2024.

وكانت السلطات البريطانية اوضحت في رسالة وجهتها لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأن البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية سيكون اعتبارا من الثاني والعشرين من فبراير/شباط، وخلال هذه الفترة يتوجب على المواطنين الأردنيين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا التقدم بطلب للحصول على التأشيرة بالشكل التقليدي، وتعتبر تأشيرة السفر الإلكترونية صالحة لمدة عامين، ما دام جواز السفر صالحا، وفي حال تغيير أو تجديد جواز السفر، يتوجب إعادة تقديم طلب التأشيرة.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة جهد وتنسيق مشترك وعلاقات صداقة عميقة بين البلدين، وتعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تهدف هذه الخطوة إلى التسهيل على رعايا البلدين الصديقين وتشجيع السياحة والاستثمار.

يشار إلى أن الأردن يعتبر من أوائل الدول المستفيدة من نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول المملكة المتحدة.

