إيلاف من مكسيكو سيتي: يكفيها أنها جعلت المقعد الرئاسي لبلد كبير بحجم المكسيك نسائياً للمرة الأولى بعد 203 أعوام من استقلال البلاد، هذا في حد ذاته يكفي لجعل اسمها يستقر في ذاكرة الملايين حول العالم خارج المكسيك، إنها كلاوديا شينباوم أول رئيسة للمكسيك منذ استقلالها عام 1821.

فمن هي كلاوديا شينباوم وكيف وصلت لهذا المنصب في بلد يشتهر بثقافته الذكورية؟

لأول مرة في المكسيك منذ استقلالها عام 1821 تصل امرأة إلى سدة الحكم في البلاد، ألا وهي كلاوديا شينباوم مرشحة اليسار الحاكم. حققت شينباوم فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، وفق ما أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن المعهد الانتخابي الوطني.

60 % .. نسبة مذهلة

حصلت شينباوم، رئيسة بلدية العاصمة مكسيكو سابقا، على نسبة تتراوح بين 58 إلى 60 % من الأصوات متقدمة بأشواط على منافستها مرشحة المعارضة، سوتشيتل غالفيس، التي يقدر أنها حصلت على نسبة تتراوح بين 26 إلى 28 % من الأصوات في هذا الاقتراع الذي جرى من دورة واحدة على ما قالت رئيسة المعهد غوادلوبيه تاداي. وحصل المرشح الوسطي خورخي الفاريس ماينيس على نسبة بين 9 إلى 10 % من الأصوات.

ومن شأن فوز شينباوم بالرئاسة أن يمثل خطوة كبيرة للمكسيك في دولة معروفة بثقافتها الذكورية.

دخلنا التاريخ

وخلال تجمع اختتمت فيه حملتها الانتخابية في مكسيكو الأربعاء، قالت كلاوديا شينباوم المدعومة بشعبية الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (70 عاما) "سندخل التاريخ"، وذلك وفقاً لتقرير "فرانس 24".

وأضافت مخاطبة المكسيكيات اللواتي ينددن بهيمنة المجتمع الذكوري "إنه زمن النساء والتغيير، ذلك يعني العيش من دون خوف والتحرر من العنف".

مرة أخرى.. من هي كلاوديا شينباوم؟

بين عامي 2000 و2006 كانت مسؤولة عن السياسات العامة في العاصمة مكسيكو سيتي في شؤون البيئة، بينما كان الرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عمدة المدينة الكبرى، ثم تم انتخابها على رأس "وفد تلالبان"، وهي منطقة في جنوب مكسيكو سيتي، قبل أن تفوز بانتخابات رئاسة البلدية عام 2018.

وقد حظيت بالمنصب رغم مأساة مدرسة ريبسامين التي كانت تابعة لمنطقة تلالبان التي كانت تحت إشرافها، حيث أدى الإهمال في إسناد تراخيص البناء إلى مقتل 19 طفلاً وسبعة معلمين خلال زلزال عام 2017.

سجلت تراجعًا في شعبيتها خلال السنوات التي قضتها كرئيسة لبلدية مكسيكو سيتي إثر الانهيار المروع لخط المترو رقم 12 في 3 مايو/أيار 2021، مما أسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة 79 آخرين. وقد كشف الحادث الناجم عن عيوب واضحة في البناء عن انخفاض شعبيتها بمقدار 20 نقطة في استطلاعات الرأي.

جاءت من خارج الأحزاب القوية

مع اختيارها كمرشحة للرئاسة لحركة التجديد الوطني، الحزب اليساري الحاكم، فرضت هذه الناشطة البيئية نفسها على المشهد السياسي المكسيكي دون أن تكون قد انضمت إلى الحزب الثوري المؤسسي أو حزب العمل الوطني، وهما الحزبان الرئيسيان الوحيدان اللذان حكما المكسيك قبل وصول أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للسلطة عام 2018.

وكان كلا الحزبين غارقين في الفساد الذي لم يعد أحد يحاول إنكاره بعد الآن. فيما وعد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي لم تقل نسبة الآراء الإيجابية عنه قط عن 60 بالمئة خلال فترة ولايته، بدعمها بصوته الحاضر باستمرار في الساحة الإعلامية، وبخاصة من خلال مؤتمراته الصحفية اليومية في السابعة صباحا ــ والتي تشكل إلى حد كبير عناوين الصحف.

هذه سياستها.. "استمعوا للشعب"



كلاوديا شينباوم كانت أغلب نشاطاتها صباحية عندما كانت رئيسة بلدية مكسيكو سيتي. ثلاث مرات في الأسبوع، في تمام الساعة السادسة صباحاً، في قاعة كبيرة في دار البلدية وبحضور قليل للكاميرات كانت تستقبل بنفسها السكان الذين يأتون ليصطفوا لعرض مشاكلهم عليها: الحانات المزعجة في أحيائهم، المشاكل الإدارية المتعلقة بحساب معاشاتهم التقاعدية، المشاريع الفنية في الأماكن العامة، الطرقات العامة المتدهورة، وغيرها.

لم يكن هناك أي حاجز، كان يكفي أن تحضر في وقت مبكر للحصول على واحدة من عشرات المواعيد المتاحة من أجل هذه الاجتماعات.

كانت كلاوديا شينباوم تستمع، وتدون الملاحظات، وتوجه الناس إلى مساعديها المتخصصين بل توقظ موظفاً عبر الهاتف لتوبخه بشدة إذا تبين أنه لم يتصرف بشكل صحيح تجاه مواطن أو مواطنة.

هذه المراقبة الدقيقة للمدينة التي كانت تديرها والاتصال المباشر مع سكانها عززت بشكل ملحوظ سمعتها كشخصية مجتهدة وإنسانية.

وقد اعتبر مراقبون في بداية بروزها أن العائق الحقيقي الوحيد أمام كلاوديا شينباوم في طريقها إلى الرئاسة كان متعلقا بصورتها الخارجية البعيدة عن السياسة الاستعراضية.

فقد كانت تعطي انطباعا أنها تشبه المعلمة الصارمة، القليلة الابتسام، هذه الأم المطلقة، التي تقدم بكل سرور دروساً صغيرة في التاريخ أو فيزياء الغلاف الجوي في خطاباتها.

لا تسرقوا.. لا تخونوا الشعب

أصرت كلاوديا شينباوم على نشر بعض الشعارات التي يستخدمها رئيسها الذي تبناها بصوت عال، بأسلوب ديماغوجي: "يجب أن نديم ونعزز مبادئ التحول الرابع (الاسم الذي أطلقه أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على برنامجه السياسي): عدم الكذب، عدم السرقة، عدم خيانة الشعب!".

وهي شعارات سياسية واعدة في عالم سياسي غمره الإغراء وتكررت فيه الوعود الزائفة للناخبين. كلاوديا شينباوم، بدورها، تحاول البقاء على ما كانت عليه قبل دخولها السياسة كعالمة.