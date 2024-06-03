إيلاف من لندن: هزيمة غير مسبوقة لحزب المحافظين البريطاني في الانتخابات العامة 2024 التي ستعقد يوم 4 يوليو، و12 وزيرا معرضون لخطر خسارة مقاعد، بحسب استطلاع (يوغوف).

وقال أحدث استطلاع، إنه يمكن أن يتجه زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر إلى 10 داونينغ ستريت بأكبر أغلبية منذ 100 عام - وهي الأكبر منذ انتخاب ستانلي بالدوين - وفقًا لأول توقعات استطلاع أجراه يوغوف YouGov منذ الدعوة للانتخابات.

فوز تاريخي

وأظهر الاستطلاع أن حزب العمال قد يكون في طريقه لتحقيق فوز ساحق تاريخي، حيث من المتوقع أن يفوز الحزب بأغلبية 194 مقعدًا.

وسيكون هذا أكبر عدد من المقاعد لأي حزب في أي انتخابات منذ فوز ستانلي بالدوين بأغلبية 208 في عام 1924.

وكانت قناة (سكاي نيوز) عقدت شراكة مع مؤسسة الاستطلاع يوغوف YouGov في الحملة الانتخابية، واليوم الإثنين، نشرت أول توقعاتها الاستطلاعية الثلاثة، المعروفة باسم MRPs، والتي تشير إلى أن المملكة المتحدة على أعتاب إعادة رسم كبيرة للمشهد السياسي.

صعود للديموقراطيين الأحرار

كما أنها تتوقع هزيمة حزب المحافظين في أجزاء كبيرة من البلاد، وصعود الديمقراطيين الأحرار، وخسارة الحزب الوطني الاسكتلندي لأكثر من نصف مقاعده في اسكتلندا، إذا أجريت الانتخابات الآن.

وأظهر الاستطلاع أن حزب العمال حصل على 422 مقعدًا، بزيادة 222 مقعدًا مقارنة بنتائج عام 2019 بناءً على حدود الدوائر الانتخابية الجديدة. وهذا هو أكبر عدد من مقاعد حزب العمال على الإطلاق، وأكثرية أكبر بكثير من أي شيء آخر منذ الحرب العالمية الثانية.

إن حصول ستارمر على أغلبية 194 صوتا سيقزم الأغلبية الساحقة التي حصل عليها بلير في عام 1997 والتي بلغت 179 صوتا والأغلبية الساحقة التي حصلت عليها مارغريت تاتشر، التي حصلت على 144 صوتا في عام 1983.

وسوف ينخفض عدد مقاعد المحافظين إلى 140 مقعدًا، بانخفاض 232 مقعدًا، حيث يواجهون هزيمة شبه كاملة في لندن والشمال الشرقي والشمال الغربي وويلز. وهذا هو الأدنى منذ عام 1906 عندما فازوا بـ 131 مقعدًا.



وهذا يعني أن الحزب يتراجع في الغالب إلى الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وشرق أنجليا. ويمنح هذا التوقع المحافظين مقاعد أقل بكثير من أدنى عدد سابق من مقاعد المحافظين في تاريخ بريطانيا ما بعد الحرب: 165 في عام 1997.

وسيحصل الديمقراطيون الليبراليون على 48 مقعدًا وفقًا لهذا التوقع، بزيادة 40 مقعدًا عن عام 2019، أي أربعة أضعاف مقاعدهم وأعلى بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي الخاصة بالديمقراطيين الأحرار العام الماضي.

وهذا يعني أن حزب إد ديفي لا يحطم الأرقام القياسية ولكنه يعيدها إلى مستويات نجاحها السابقة في عهد اللورد أشداون، الذي حصل على 46 مقعدا في عام 1997 و62 في عهد زعيمه السابق تشارلز كينيدي.

الوطني الاسكوتلندي

وسيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 17 مقعدًا من أصل 57 في اسكتلندا في هذا التوقع، بانخفاض 31 مقعدًا عن النتائج الافتراضية لعام 2019.

وهذه هي أدنى نتيجة للحزب القومي هذا العقد، وهي أقل بكثير من الذروة التي حصل عليها بـ 56 مقعدًا من أصل 59 في عام 2015.

وتستند توقعات استطلاع يوغوف إلى مقابلات مع 53334 شخصًا في إنكلترا وويلز و5541 في اسكتلندا، مع بيانات تم جمعها في الفترة ما بين 24 مايو و1 يونيو.

هذا التوقع، الذي يوضح كيفية تصويت كل دائرة انتخابية على حدة، يتضمن حصص الأصوات التالية: المحافظون 24.5%، العمال 42.9%، لأحرار الديموقراطيون10.6%، الإصلاح 10.1%، الخضر 6.7%، الحزب الوطني الاسكوتلندي 2.8%، الحزب الوطني الويلزي 0.7%، آخرون 1.7%.

إن حجم الهزيمة في ظل هذا التوقع يعني أن العديد من كبار الشخصيات الوزارية في حزب المحافظين أصبحوا الآن مهددين في هذه الحملة.

إطاحة وزراء كبار

ومن بين هؤلاء: جيريمي هانت، وزير الخزانة، غرانت شابس وزير الدفاع، بيني موردونت زعيمة مجلس العموم، فيكتوريا برنتيس المدعي العام، أليكس تشالك وزير العدل، ديفيد تي سي ديفيز وزير شؤون ويلز، وجوني ميرسر وزير القوات المسلحة. كما أن مجلس الوزراء جميعهم في طريقهم إلى فقدان مقاعدهم في ظل هذا التوقع.

ويشير الاستطلاع إلى إن 12 من أعضاء مجلس الوزراء الـ 26 الذين يترشحون لإعادة انتخابهم معرضون للخطر في المجمل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مستقبل ستيف بيكر، وزير أيرلندا الشمالية، وبيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي للخزانة، ووزير الإسكان لي رولي، جميعهم على المحك، كما تشير التوقعات.

ويتعرض اثنان وعشرون وزيراً من أصل 45 وزيراً في الحكومة الذين تأكد ترشحهم للخطر.

كما أن أحد أعضاء حكومة الظل التابعة لحزب العمال معرض للخطر أيضًا بموجب هذا التوقع. وتتنافس وزيرة ثقافة الظل، ثانغام ديبونير، مع حزب الخضر في مقعدها في بريستول سنترال: ويقول استطلاع يوغوف إن هذا المقعد في الميزان.

