إيلاف من لندن: على هامش الحملات الانتخابية في المملكة المتحدة، طرحت تساؤلات ما إذا يحق للملك ولأفراد العائلة الملكية التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وقال تقرير صحفي إن العلاقة بين السياسة والقصر الملكي حساسة، تزداد حساسيتها أثناء حملة الانتخابات العامة، وخصوصا أن الأحزاب السياسية بدأت حملتها الانتخابية، للحصول على دعم جميع البريطانيين.

وقال تقرير قناة (سكاي نيوز) لكن هناك عائلة واحدة لن تدلي بصوتها وهي العائلة الملكية.

وفي هذا الإطار، ما هي القواعد المتعلقة بالسياسة والملكية؟ وهل يصوت الملك؟، حيث لم يتم ذكر ذلك بشكل محدد في القانون، لكن الجواب هو لا.

رأي خبير دستوري

وقال الدكتور كريغ بريسكوت، المحاضر في القانون والخبير الدستوري في جامعة رويال هولواي في لندن: "من الواضح أن الملك في وضع فريد كرئيس للدولة، وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يظل "فوق" السياسة".

وتابع: "إن عدم التصويت في يوم الانتخابات يعكس هذا الموقف. هناك أيضًا سبب أكثر دستورية. لا يمكن لأعضاء مجلس اللوردات التصويت لأنهم جزء من البرلمان، ولذلك كان الحال دائمًا أن أقرانهم ليس لهم الحق في التصويت للأعضاء الجالسين". في المجلس الآخر للبرلمان".

ويقول الخبير الدستوري: "وبهذا المعنى، فإن ممارسة عدم تصويت الملك تعكس أنهم جزء من البرلمان، والأمر متروك لعامة الناس لاختيار من يمثلهم في مجلس العموم".

لكن هل يصوت باقي أفراد الأسرة الملكية؟، هنا يجيب أليستر بروس، معلق الأحداث والخبير الدستوري في سكاي نيوز: "يمكن لجميع أفراد العائلة المالكة، باستثناء الملك، التصويت".

الطبيعة غير السياسية للملك

ويقول: "تقليديًا، لا يفعلون ذلك. وذلك في المقام الأول لحماية الطبيعة غير السياسية لدعمهم للملك، ولكن أيضًا لأنه في الماضي، بصفتهم دوقات ملكيين، مُنع العديد من أفراد العائلة الذكور بموجب القانون من التصويت لأنهم يستطيعون الجلوس كدوقات ملكيين".

وأضاف بروس: "عندما وافقت العائلة الملكية على الانسحاب من ممارسة حقوقها في الجلوس والتحدث في مجلس اللوردات في عام 1999، فقد رفعت من الناحية الفنية حاجز التصويت في الانتخابات".

وقال الدكتور بريسكوت: "مثلما هو الحال مع الملك، تم منع أعضاء العائلة المالكة الذين يحملون أيضًا رتبة النبلاء من التصويت، لأنهم مع نبلاءهم، كانوا من الناحية الفنية أعضاء في مجلس اللوردات".

ويشير إلى أن هذا تغير مع قانون إصلاح مجلس اللوردات لعام 1999، الذي أزال معظم الأقران بالوراثة من عضوية مجلس اللوردات، وبالتالي سمح لهؤلاء الأقران الذين لم يعودوا أعضاء بالتصويت لأول مرة.

الملكيون العاملون

وقال: "لذا كان من الممكن أن ينطبق هذا على الأمير فيليب، دوق إدنبرة الراحل، أو الأمير تشارلز عندما كان دوق كورنوال، أو على الأمير أندرو، بصفته دوق يورك. ولكنك تتوقع أنه، لنفس الأسباب التي يعيشها الملك، فإن الأعضاء العاملين من العائلة المالكة لن يصوتوا لأن النظام الملكي ككل من المتوقع أن يكون فوق السياسة ويتبع قيادة الملك".

ومن المثير للاهتمام أنه في عام 2020 أجرت ميغان ماركل دوقة ساسكس مقابلة ذكرت فيها أن الأمير هاري "لم يُسمح له" مطلقًا بالتصويت.

وإلى ذلك، فإن أفراد العائلة الملكية الذين ليسوا من "أفراد العائلة الملكية العاملين"، مثل زارا تيندال أو ديفيد أرمسترونغ جونز، إيرل سنودون الثاني، سيكونون قادرين على التصويت. ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانوا يفعلون ذلك.