القاهرة: قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر أغلقت عبر رفح الحدودي مع غزة بعدما أصبح مسرحا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وعبّر عن حرص مصر توفير نقل المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم.

وجدد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي كونستانتینوس كومبوس في القاهرة، مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بما يلبي احتياجات الفلسطينيين.

قال شكري إن "معبر رفح تم إغلاقه بعدما أصبح مسرح عمليات عسكرية (...) ولم يكن من الملائم تشغيله حفاظا على حياة العاملين بالمجال الانساني وسائقي الشاحنات، ونحرص على توفير المساعدات عبر معبر كرم ابو سالم رغم الصعوبات الكثيرة".

وقال المسؤول المصري "نقدر جهود قبرص لتوفير المساعدات عبر الوسائل الملاحية كدعم اضافي للجهود الانسانية مع التقدير لأهمية المعابر البري.

المباحثات المصرية القبرصية

وبشأن المباحثات المصرية القبرصية، قال شكري "ناقشنا جهود قبرص في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق الملاحية".

كما جدد شكري التأكيد على عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري لسكان غزة

من جانبه، أكد وزير الخارجية القبرصي كونستانتینوس كومبوس أن المناقشات كانت مثمرة ونعمل على تقوية علاقاتنا (...) وناقشنا بتعمق الوضع في قطاع غزة وموقفنا يتمثل بتقديم الدعم للأبرياء المدنيين".

وأضاف "يجب الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وقبرص تعترف بحق الشعب الفلسطيني بدولة".