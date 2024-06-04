إيلاف من لندن: لاقت أول عملية زرع قرنية اصطناعية في بريطانيا نجاحا كبيرا، وأصبح رجل يبلغ من العمر 91 عامًا أول شخص يتم تركيبها في عينه.

وقال سيسيل فارلي، 91 عاما، إنه لم يدرك مدى خطورة فقدان البصر حتى حدث له ذلك. ومع ذلك، بعد الجراحة، بدأت رؤيته الآن في التحسن الآن بفضل العملية التي خضع لها بعد 15 عاما من المعاناة من مشاكل في عينيه.

والقرنية هي الطبقة الخارجية الشفافة الموجودة في مقدمة مقلة العين، وتصفها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأنها "نافذة العين".

ويمكن أن يعاني الشخص من مشاكل في الرؤية والألم إذا تضرر الغطاء الشفاف الرقيق بسبب المرض أو الإصابة - وغالبًا ما يُترك المتضررون في مواجهة انتظار طويل لإجراء عملية زرع بشرية.

ومن المأمول أن يؤدي الجهاز الاصطناعي، المسمى EndoArt، إلى تقليل أوقات الانتظار، وتخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والقضاء على خطر رفض الجسم البشري للقرنيات الواردة من متبرع بالأعضاء.

سعيد برؤية زوجته

وقال السيد فارلي، من شوبهام في مقاطعة ساري، إنه شعر بسعادة غامرة بعملية الزرع – في عينه اليمنى – لأنها تعني أنه يمكنه الاستمرار في رؤية زوجته إليزابيث البالغة من العمر 83 عامًا.

وقال: "لا يزال بإمكاني رؤية زوجتي بعد 63 عامًا من الزواج، يمكننا أن نستمر بشكل طبيعي ونعيش الحياة على أكمل وجه قدر الإمكان، إنها تجعل حياتك أكمل عندما تعمل عيناك بشكل صحيح - فأنت لا تدرك مدى الوهن حتى يحدث لك ذلك."

وقبل الجراحة، لم يكن لدى السيد فارلي رؤية في عينه اليمنى، لكن بصره كان يتحسن ببطء منذ العملية في فبراير الماضي، وقال: "لقد أحدثت فرقا كبيرا في نظري. لقد كان ضبابيا للغاية ولم أتمكن من تمييز الوجه".

وأضاف: "الآن أستطيع أن أرى بشكل أفضل باستخدامه، كلما كان الضوء أكثر سطوعًا كلما كان ذلك أفضل. إنه يأتي ببطء - قالوا إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عام."

العدسة اللاصقة

وتمت مقارنة القرنية الاصطناعية بالعدسة اللاصقة. ويتم ربط الجهاز، الذي يحل محل الجزء الداخلي من القرنية، جراحياً بالعين بواسطة غرزة واحدة ويتم وضعه بفقاعة غاز.

وقد تم تجهيز 200 شخص فقط في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السيد فارلي، بجهاز EndoArt حتى الآن، ولكن هناك آمال في إمكانية نشره على نطاق أوسع.

وعادةً ما تأتي عمليات زرع القرنية العضوية من متبرعين متوفين. وتم التبرع بإجمالي 4719 لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في 2022/23، وفقًا لأحدث الأرقام المتاحة.

ووصف استشاري طب العيون توماس بول، من مؤسسة فريملي هيلث إن إتش إس فاونديشن في ساري، التي نفذت هذا الإجراء، القرنية الاصطناعية بأنها "تقدم عظيم". وقال إنه كانت هناك مخاوف من أن فارلي كان "يصل إلى أمله الأخير" بعد فشل عملية زرع بشرية سابقة.

