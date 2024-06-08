إيلاف من باريس: باصرار كبير يتمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصدارة المشهد الأوروبي، بل في بعض الأحيان "المشهد الغربي كاملاً" في مواجهة روسيا، وها هو يكرر حديثه ليس فقط عن ضرورة تحلي أوروبا بالشجاعة في مواجهة الروس، بل يطرح في أكثر من مناسبة فكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وتفاعلاً مع تصريحات وأفكار ورؤية ماكرون للصراع مع روسيات قال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن كلام الرئيس إيمانويل ماكرون عن إنشاء تحالف لإرسال مدربين عسكريين لأوكرانيا بأنه "اندفاع نحو الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف فيليبو على موقعه على منصة "إكس": "أعلن ماكرون في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي للتو أنه يريد "استكمال إنشاء تحالف" من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا ضد روسيا! سوف يكتمل التحالف في الأيام المقبلة! هو وأصدقاؤه من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يندفعون إلى الحرب العالمية الثالثة!".

اللمسات الأخيرة "للمواجهة"

وأكد الرئيس الفرنسي أنه يريد "وضع اللمسات الأخيرة على تحالف" الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، مشيرا إلى قرب البدء بعملية تدريب طيارين أوكرانيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تنظر إلى تصريحات ماكرون بأنها استفزازية للغاية وتؤدي إلى تصعيد التوتر في القارة.

وشددت روسيا على أنها ستعتبر أي مدربين أجانب يرسلون إلى أوكرانيا "أهدافا مشروعة" لضرباتها.