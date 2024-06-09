إيلاف من لندن: في إطار احتفالات الذكرى الـ80 لإنزال النورماندي، عقد أحد المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية قرانه على عروس تبلغ من العمر 96 عامًا بالقرب من شواطئ نورماندي.

وتزوج هارولد تيرينس، المحارب القديم بالجيش الأميركي، البالغ من العمر 100 عامًا، من جين سوييرلين في نورماندي وسط مجموعة من الأحداث لإحياء الذكرى الثمانين لهبوط الحلفاء في يوم الإنزال.

اليوم الأفضل

ووصف تيرنس، وهو من قدامى المحاربين في القوات الجوية بالجيش الأميركي يبلغ من العمر 100 عام، هذا اليوم بأنه "أفضل يوم في حياتي".

وفي طريقها إلى الحفل، قالت العروس: "الأمر لا يقتصر على الشباب فقط، يا أحبائي، هل تعلمون؟ نحصل على فراشات. ونحصل على القليل من الإثارة أيضًا". وقالت أيضًا إن حبيبها كانت "أعظم مقبِّل على الإطلاق".

وحسب تقرير لـ(سكاي نيوز)، تزوج الثنائي في قاعة مدينة كارينتان، وهي كانت الهدف الأولي الرئيسي ليوم الإنزال الذي شهد قتالاً عنيفًا بعد إنزال الحلفاء في 6 يونيو 1944.

وساعد الغزو البرمائي الواسع في صد القوات النازية حتى اضطرت ألمانيا إلى الاستسلام بعد عام.

فعاليات

وإلى جانب البلدات والقرى الأخرى عبر الساحل الفرنسي الشمالي، تستضيف كارينتان فعاليات تذكارية لإحياء ذكرى مرور 80 عامًا على غزو ما يقرب من 160 ألف جندي من قوات الحلفاء لخمسة شواطئ تحمل أسماء رمزية تحت نيران كثيفة.

واصطف المهنئون الذين احتفلوا بالذكرى السنوية في الشوارع خارج الحفل.

بعد أن قال كلاهما "oui" للوعود التي قرأها عمدة كارينتان جان بيير لونور باللغة الإنجليزية، تبادل العروسان الخواتم.

ومع كؤوس الشمبانيا في أيديهم، لوحوا عبر نافذة مفتوحة للحشود في الخارج، وقال العريس "الصحة للجميع. وللسلام في العالم والحفاظ على الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ونهاية الحرب في أوكرانيا وغزة".

عام التجنيد

وكان تم تجنيد السيد تيرينس في عام 1942، وبعد نقله إلى بريطانيا، تم إلحاقه بوحدة مقاتلة من طراز P-47 Thunderbolt ذات أربعة طيارين كفني إصلاح الراديو.

وفي يوم الهجوم D-Day ساعد تيرينس في إصلاح الطائرات العائدة من فرنسا حتى يتمكنوا من العودة إلى المعركة. وقال إن نصف طياري شركته ماتوا في ذلك اليوم.

وذهب الطيار إلى فرنسا بنفسه بعد 12 يومًا، للمساعدة في نقل الألمان الذين تم أسرهم حديثًا وأسرى الحرب الأميركيين الذين تم إطلاق سراحهم للتو إلى إنكلترا.

ومساء السبت، حضر الزوجان السعيدان حفل عشاء رسمي في قصر الإليزيه مع الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن. وقال الرئيس ماكرون في نخب أشاد بالصداقة الفرنسية الأميركية: "تهانينا للعروسين".

وفي الأخير، قال مكتب رئيس البلدية إن حفل الزفاف كان رمزيا، حيث أن رئيس البلدية غير مخول بالزواج من أجانب غير مقيمين في كارينتان، ولم يطلب الزوجان تعهدات ملزمة قانونا.

