إيلاف من طهران: وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أعلنت المرشحة زهرة اللهيان ذات التوجهات الأصولية انسحابها من سباق الانتخابات الرئاسية بإيران مبررة ذلك "بالحفاظ على وحدة الجبهة الثورية فتضيق بذلك دائرة التنافس على كرسي الرئاسة"، وذلك بعد أن كانت الوجه النسائي الوحيد في هذه المعركة السياسية.

وكتبت اللهيان بيان انسحابها من السباق الرئاسي عبر حسابها على منصة "إكس"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء من أجل "الحفاظ على وحدة الجبهة الثورية مع دعم المرشحين الذين يثق بهم الشعب والعلماء والنخب".

وقالت: "مع الأخذ في عين الاعتبار وجود القوى الثورية الملتزمة والخبيرة كمرشحة للانتخابات الرئاسية الـ14، في هذه اللحظة التاريخية والحاسمة من الثورة، ومع تكريم ذكرى شهداء الخدمة والدعوة إلى أقصى قدر من المشاركة، وخاصة مجتمع المرأة في الانتخابات، من أجل الحفاظ على وحدة الجبهة الثورية مع دعم المرشحين الذين يثق بهم الشعب والعلماء والنخب، والتعبير عن امتنانا للنظرة الإيجابية والحكيمة لقائد الثورة الحكيم لوجود المرأة في مناصب الإدارة العامة، أعلن انسحابي من الترشح".

6 أسماء في دائرة التنافس

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، محسن إسلامي، الموافقة على طلبات 6 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية حزيران (يونيو) الجاري.

وتجري إيران انتخابات رئاسية مبكرة بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية الشهر الماضي. وتقدم 80 مترشحاً للانتخابات؛ غالبيتهم مسؤولون ونواب حاليون وسابقون.

وقال إسلامي في تصريح للتلفزيون الرسمي :"مجلس صيانة الدستور وافق على ترشح كل من: رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وممثل المرشد الإيراني في مجلس الأمن القومي، سعيد جليلي، وعمدة طهران علي رضا زاكاني، والنائب الإصلاحي مسعود بزشكيان، ووزير العدل السابق مصطفى بورمحمدي، ورئيس منظمة الشهيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي.

الحملة الانتخابية ستبدأ الاثنين حتى 26 حزيران (يونيو)، على أن يكون 27 يوم صمت انتخابي، قبل فتح أبواب الاقتراع في 28 من الشهر الجاري.

رفض 74 مرشحاً

وبذلك رفض "صيانة الدستور" طلبات 74 مرشحاً؛ أبرزهم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس في عهد حسن روحاني، و3 وزراء حاليين: وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي، ووزير الطرق والتنمية الحضرية مهرداد بذرباش، ووزير العمل والرفاه صولت مرتضوي.