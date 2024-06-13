لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تضج بالتعليقات، بعدما نشر موقع رصد، المعارض للحكومة المصرية، منشوراً قال فيه إنّ حساب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على منصة إكس (تويتر سابقاً) مسح تغريدة قديمة للرئيس المصري.



إذ نشر الموقع المؤيد لجماعة الأخوان المسلمين، التي تصنفها مصر جماعة إرهابية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في 11 حزيران (يونيو)، نصاً قال فيه إن حساب الرئيس المصري على إكس حذف تغريدة قديمة تعهد خلالها السيسي بالتنحي، إذا رغب الشعب في ذلك.

كيف تحققت مواقع من صحة حذف حساب الرئيس المصري لمنشورات قديمة؟

في هذه الأثناء، نشر موقع "متصدقش"، المعني بالتحقق من الأخبار الكاذبة والمضللة في مصر، بعض التغريدات التي حُذفت بالفعل، مضيفاً أن التدوينات التي نشرها الموقع المصري المعارض لا تزال موجودة ولم تُحذف.

وقد وثق موقع " متصدقش" حذف تلك التغريدة من موقع إكس :

"لن أتخلى عنكم إلا إذا كانت هذه رغبتكم".

وبالفعل بحثنا على موقع غوغل ووجدنا تلك التغريدة، ولكن عندما نقرنا عليها لعرضها، تم توجيهنا إلى حساب الرئيس الرسمي على منصة إكس، لكننا لم نجد التغريدة نفسها.

كما وثق موقع متصدقش حذف منشورين على صفحة الرئيس المصري الرسمية على فيس بوك:

- "لن يتم الغاء بطاقات التموين و #دعم_الخبز، واحذروا من الشائعات ومن يجعلكم تشككون في أنفسكم وفي دولتكم".

- "الدين العام قفز من 700 مليار جنيه إلى 3.4 تريليون جنيه".



وقد بحثنا على موقع غوغل ووجدنا هذين المنشورين، ولكن عندما نقرنا عليهما لعرضهما، تم توجيهنا إلى حساب الرئيس الرسمي على فيسبوك وظهرت رسالة بأن "المحتوى ليس متاحاً في الوقت الراهن".



لكن الموقع قال إن هناك إدعاءات غير صحيحة بحذف بعض المنشورات التي لا تزال موجودة كالتالي:

-"كنا نعاني بشكل كبير من أزمة كهرباء في 2013 و 2014، واستطعنا حلها الآن. بل ونسعى لأن نكون جسراً لنقل الكهرباء لدول المنطقة شرقاً وغرباً وأوروبا وآسيا وأفريقيا"

- 450 مليار جنيه فاتورة إصلاح قطاع الكهرباء حتى الآن #ابدع_انطلق"، وتدوينة "150 مليار جنيه تكلفة القضاء على مشكلة الكهرباء خلال عام ونصف والدولة تحملتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة"، وتدوينة " نسعى لنكون جسراً لنقل الكهرباء إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا #حكاية_وطن"



كيف تفاعل المغردون؟

وقد تداول المغردون وسوم مثل #السيسي_بيحذف_تويتاته وقال أحد المغردين، قائلا "دعونا ننسى تويتات الماضي ونكتب تويتات جديدة تليق بالجمهورية الجديدة".



بينما دُشن وسم #السيسي_يمسح_تويتاته، وعلق حساب عرف باسم إلقاء الضوء" مسح تويته لو انتم عاوزني أمشي همشي، المعني هنا انه رجع في كلامه وقاعد سوا عاوزينه ولا مش عاوزينه، ده الخلاصه".



تدشين وسوم مؤيدة للرئيس المصري

من جهة آخرى، دشن مغردون مؤيدون للرئيس المصري هاشتاغ تحت اسم #السيسى_مسح_تاريخ_الاخوان. كما انتشر كذلك هاشتاغ #في_ضهرك_110مليون_ياسيسي، إذ قال أحد المغردين "انت لو فاكر انك لما تقعد ليل نهار تقطع في الدولة ومؤسساتها وقيادتها علي السوشيال ميديا، هتأثر في شئ وتضرها ، تبقي موهوم وعبيط .. كان غيرك اشطر ،وغيرك ده صرف مليارات عشان يقلب البلد دي، وبرده فشل، لانه كان موهوم وعبيط"



ويحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر منذ عام 2014، بعد ثورة شعبية عام 2013 أدت بعد ثلاثة أيام إلى تدخل الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي والإعلان وقتها عن إنهاء حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي وتسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور.



ويرى آخرون أن السيسي أعاد الاستقرار إلى مصر وأنقذها من السقوط في براثن حكم إسلامي مستبد كان سيؤدي بالبلاد إلى سيناريوهات اقتتال داخلي قد تكون شبيه بالعشرية السوداء التي شهدتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي أو على غرار الصراع في سوريا بعد 2011.



بينما يرى قطاع آخر أن الوضع الاقتصادي والمعيشي لكثير من المصريين شهد تراجعاً ملحوظاً ويقول دوماً الرئيس المصري إنه يشيد مشاريع من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري.