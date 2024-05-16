إيلاف من المنامة: شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على رفضه التام تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن اسرائيل تتهرب من مسؤوليات وقف اطلاق النار وحماية المدنيين.

وأكد السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الثالثة والثلاثين والتي تستضيفها العاصمة البحرية المنامة أن القمة تنعقد في ظرف دقيق وسط تحديات غير مسبوقة وأن "حرب غزة سجلت مأساة كبرى على المدنيين".

وأضاف أن هناك عجزا دوليا إزاء ما يجري في غزة موضحا: "إسرائيل أمعنت في القتل والانتقام وتهجير الفلسطينيين".

كما أشار الرئيس المصري إلى أن "إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار وتمضي قدما في العملية العسكرية في رفح".

وتابع " نشهد عجزا دوليا إزاء ما يجري في غزة، ولا نرى إرادة سياسية دولية حقيقة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

واعتبر السيسي أن "الحرب الإسرائيلية تفرض الاختيار بين مساري السلام أو الفوضى".

كما لفت الرئيس المصري إلى أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تفضي إلى الأمن وقال: " مخطئ من يظن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجلب السلام".