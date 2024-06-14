كوتشي: وصلت طائرة تقل جثامين 45 عاملا قضوا في حريق في الكويت، إلى الهند الجمعة بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

وهبطت الطائرة التابعة لسلاح الجو الهندي في مطار كوتشي بولاية كيرالا (جنوب) قرابة الساعة 11,00 صباحا (05,30 ت غ) وكان في انتظارها عشرات من الأقارب المفجوعين.

وقُتل 50 عاملا أجنبيا في الحريق الذي اندلع الأربعاء في مبنى مكون من ستة طوابق وكان يسكنه نحو 200 عامل في جنوب العاصمة الكويتية.

وجلس الأقارب في قاعة انتظار في مطار موتشي، وكان عدد كبير منهم يبكون.

وبعض الجثث تفحمت لدرجة يصعب التعرف عليها. وأجريت اختبارات الحمض النووي لتحديد هويات الضحايا.

وتستقبل الكويت أعداداً كبيرة من العمال الأجانب، عدد كبير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا، ويعمل معظمهم في قطاع البناء أو الخدمات.

إهمال إجراءات الأمن

واعتقلت السلطات الكويتية الخميس ثلاثة أشخاص أحدهم كويتي، للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غير متعمد، من خلال إهمال إجراءات الأمن ومنع الحرائق.

وتعهّد وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح الأربعاء بأنه سيطلب "من البلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد من دون سابق إنذار للمخالفين، وسنعمل على معالجة قضية تكدّس العمالة والإهمال حيالها".

وبين الضحايا ثلاثة فيليبينيين. وقال وزير العمال المهاجرين الفيليبيني هانس ليو جي كاكداك إن السلطات تتواصل مع عائلات وأقارب الضحايا.

ويعدّ هذا الحريق من أسوأ الحرائق التي شهدتها الكويت التي تقع عند الحدود مع العراق والسعودية، والتي تضم نحو سبعة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية.

وكانت الكويت شهدت في العام 2009 حريقاً أودى بأكثر من 50 شخصاً، بعدما أضرمت امرأة النار في خيمة عرس زوجها في منطقة العيون بمحافظة الجهراء.