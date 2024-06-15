إيلاف من تل أبيب: بعد مقتل 8 جنود اسرائيليين في انفجار رفح، في أعنف حادث للجيش الإسرائيلي منذ 6 أشهر (على حد وصف الصحافة الاسرائيلة)

فإن هناك حالة من الغضب والدهشة يتعلقان بكيفية تنفيذ هذه العملية، خاصة أن هذا النوع من المدرعات لا ينفجر بهذه الطريقة.

التحقيق الأولي وفقاً لمصادر اسرائيلية يجد أن مركبة هندسية قتالية مدرعة تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة بعد ليلة من القتال، مما يرفع عدد قتلى الجيش في الهجوم البري ضد حماس إلى 307.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن 8 جنود قتلوا في انفجار وقع في رفح جنوب قطاع غزة صباح السبت، في حادث يعتبر الأكثر دموية للجيش الإسرائيلي في القطاع منذ كانون الثاني (يناير).

تسمية جندي واحد

تم تسمية جندي واحد فقط حتى بعد ظهر يوم السبت، وهو النقيب وسيم محمود، 23 عاماً، نائب قائد سرية في الكتيبة 601 التابعة لسلاح الهندسة القتالية، من بلدة بيت جن الشمالية ذات الأغلبية الدرزية، وفقاً لتقرير صحيفة "تايمز أوف اسرائيل".

وقال الجيش إنه تم إخطار عائلات الجنود السبعة الآخرين ومن المقرر الكشف عن أسمائهم في وقت لاحق اليوم السبت.

كيف تم قتل الجنود؟

وفقا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، تم قتل جميع الجنود داخل مركبة هندسية قتالية مدرعة من طراز نمر (CEV).

وكان الجنود يقودون قافلة في حوالي الساعة الخامسة صباحًا يوم السبت بعد هجوم ليلي ضد حماس في المناطق الشمالية الغربية من حي تل السلطان في رفح، قتلت خلاله القوات التابعة للواء 401 مدرع حوالي 50 مسلحًا، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وكانت القافلة متجهة إلى المباني التي سيطر عليها الجيش، لكي تستريح القوات بعد العملية الليلية.

وكانت سيارة Namer CEV هي السيارة الخامسة أو السادسة في القافلة، وفي وقت ما تعرضت لانفجار كبير. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت قنبلة زرعت في وقت مبكر أو ما إذا كان نشطاء حماس قد اقتربوا من السيارة ومعهم عبوة ناسفة ووضعوها مباشرة على السيارة الكهربائية المركزية.

ويحقق الجيش أيضًا في احتمال أن تكون المتفجرات المخزنة على الجزء الخارجي من السيارة الكهربائية قد ساهمت في الانفجار الهائل. في العادة، لن تتمكن الألغام والمتفجرات الأخرى المخزنة على السطح الخارجي للمركبة الكهربائية المركزية من التسبب في إصابات للقوات الموجودة بداخلها إذا انفجرت.

ماذا قال التحقيق؟

وخلص التحقيق إلى أنه لم يكن هناك إطلاق نار وسط الحادث، وأن السيارة لم تكن متوقفة عندما وقع الانفجار. تم سحب السيارة CEV المعطلة لاحقًا إلى مكان آمن في القطاع.

وبمقتلهم يرتفع عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا في الهجوم البري ضد حماس ووسط العمليات على طول حدود غزة إلى 307. وقُتل ضابط شرطة في عملية إنقاذ رهائن الأسبوع الماضي، كما قُتل مقاول مدني تابع لوزارة الدفاع في غزة. يجرد.

وفي مكان آخر في رفح، قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن قوات من لواء الكوماندوز داهمت مواقع تابعة لجماعات مسلحة، وقتلت عددا من المسلحين وعثرت على أسلحة فوق وتحت الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش إن صاروخا أطلق من قطاع غزة، وضرب منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، ولم يتسبب في وقوع إصابات.

تحركات حماس والجهاد الاسلامي

وزعمت حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني أنهما أطلقتا وابلا من الصواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من بلدة صوفا. ودوت صفارات الإنذار في صوفا والبلدات المجاورة، وفي ليلة الجمعة، أطلقت حركة حماس خمسة صواريخ على جنوب إسرائيل. بحسب الجيش، تم إطلاق وابل الصواريخ من "المنطقة الإنسانية" التي حددتها إسرائيل في القطاع.

عبر اثنان من الصواريخ الحدود، وأصابا مناطق مفتوحة بالقرب من كيبوتس كيسوفيم. وقال الجيش الإسرائيلي إن الثلاثة الآخرين سقطوا في القطاع.

وزعمت حماس أنها استهدفت قاعدة عسكرية في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن استخدام حماس للمنطقة الإنسانية لإطلاق الصواريخ على إسرائيل هو مثال آخر على استغلال البنية التحتية الإنسانية والسكان المدنيين كدروع بشرية من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة لهجماتها الإرهابية".

وفي ليلة الجمعة أيضًا، تم إطلاق صاروخين آخرين من قطاع غزة باتجاه منطقة سديروت، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار، ووفقا للجيش الإسرائيلي، سقط الصاروخان في مناطق مفتوحة، دون التسبب في وقوع إصابات أو أضرار، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن الهجوم.

تعهدات اسرائيل

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس وتدمير قدراتها العسكرية والحكومية لضمان أنها لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، ولكنها تشارك أيضا في محادثات غير مباشرة مع الحركة تهدف إلى هدنة ممتدة وإطلاق سراح 116 رهينة يعتقد أنهم ما زالوا قيد الاحتجاز، و تحتجزهم الجماعة، ويُعتقد أن العشرات منهم قد لقوا حتفهم. وتحتجز حماس أيضا مدنيين إسرائيليين.