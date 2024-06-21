إيلاف من بغداد: تواصل الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني جهودها الجادة في محاربة الشائعات والسعي لوأد الفتن الطائفية منذ توليها مهامها. في هذا السياق، أكدت وزارة العدل العراقية نفيها لما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الوهمية بشأن تنفيذ أحكام إعدام بحق 36 مدانًا بالإرهاب خلال عيد الأضحى.

بيان وزارة العدل

في بيان رسمي، صرحت وزارة العدل: "نظراً لانتشار أخبار في بعض وسائل الإعلام والمواقع الوهمية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين ونشر أسماء افتراضية، نود أن نوضح أنه لا صحة لهذه الأخبار". وأكدت الوزارة أن "هذه المعلومات مضللة وغير دقيقة، وتهدف إلى إثارة الفوضى والتشويش على الرأي العام".

إجراءات قانونية ضد المواقع الكاذبة

وشددت وزارة العدل على حقها الكامل في مقاضاة جميع المواقع التي تنشر أخبارًا كاذبة ومضللة، مؤكدة حرصها على حماية المجتمع من الشائعات والأخبار الزائفة التي تمس أمنه واستقراره.

الالتزام بحقوق الإنسان

كما أكدت الوزارة التزامها الكامل بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة. ودعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى التأكد من صحة الأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة وعدم الانصياع إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة.

تداول القوائم المضللة

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت قائمتين تحتويان على أسماء 36 شخصًا، زعمت أنهم مدانون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ومعظمهم من المحافظات ذات الغالبية السنية، وأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم أمس الأربعاء.

يأتي هذا النفي الرسمي كجزء من جهود الحكومة العراقية المستمرة لضمان الاستقرار والأمن في البلاد، ومواجهة الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.