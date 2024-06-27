إيلاف من لندن: أمر قاض بريطاني، الأمير هاري نجل الملك بشرح سبب وكيفية "تدمير" الرسائل أثناء معركته مع ناشر صحيفة (ذا صن The Sun).

وقال القاضي فانكورت قاضي المحكمة العليا إن الحذف الواضح لتبادلات الأمير هاري دوق ساسكس وكاتب مسودات مذكرات الأمير، الأميركي جون مورينغر، وناشر صحيفة (ذا صن) على منصة المراسلة Signal، بالإضافة إلى مسودات كتب الأمير (سبير Spare) قبل نشرها، لم يكن "واضحًا بشفافية".

ويُعتقد أن هناك ما يشير إلى أن الرسائل قد تكون ذات صلة بالإجراء القانوني الذي اتخذه الأمير هاري ضد الشركة الناشر لصحيفة (ذا صن - News Group Newspapers).

أدلة

وقال القاضي أيضًا إن هناك أدلة على أن "عددًا كبيرًا من المستندات التي يحتمل أن تكون ذات صلة" و"الرسائل السرية" بين هاري وكاتبه الشبح "تم تدميرها في وقت ما بين عامي 2021 و2023، بعد وقت طويل من بدء هذا الادعاء".

وأمر القاضي، محامي دوق ساسكس بإجراء مزيد من التفتيش لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وفحص رسائله النصية ورسائل واتساب Whatsapp و سيغنال Signal من عام 2005 إلى يناير من العام الماضي.

كما أُمر الأمير هاري أيضًا بدفع مبلغ مؤقت قدره 60 ألف جنيه إسترليني كتكاليف قانونية للشركة الناشرة، حيث حكم القاضي إلى حد كبير لصالح طلب الناشر بإجراء بحث أوسع عن الأدلة.

مسار عقبة

وفي وقت سابق، اتُهم الأمير بإيجاد "مسار عقبة" في معركته القانونية ضد الشركة لصحيفة (ذا صن).

كما ادعى محامو الناشر أنه كان لا بد من مساءلة دوق ساسكس للكشف عن أكثر من 11 ألف رسالة بريد إلكتروني من حساب مغلق الآن.

قال أنتوني هدسون كيه سي، ممثل NGN، إنه يبدو أن "جميع الوثائق المتعلقة بكتابة سبير [مذكرات الدوق] قد تم إتلافها قبل النشر وبعد بدء هذه الإجراءات".

ما السبب؟

ويقول الموقع الحكومي على الإنترنت إن الغرض من الكشف من الناحية القانونية هو التأكد من أن جميع الأطراف على علم بأي وثائق لها علاقة بالقضية.

وتريد الشركة الناشرة NGN من الأمير هاري الكشف عن المعلومات التي قد تتعلق بالوقت الذي يعلم فيه أنه يمكنه رفع قضية محتملة ضد الناشر.

كما تريد أيضًا معرفة ما إذا كان رفع دعوى الأمير، في سبتمبر 2019، قد تم خلال المهلة القانونية، حسبما أُبلغت المحكمة.

ويطلب الناشر من قاضي المحكمة العليا فانكورت أن يأمر محامي الأمير هاري الحاليين والسابقين بإجراء عمليات بحث في الاتصالات المختلفة.

واتهم الفريق القانوني للدوق الناشر بالشروع في "رحلة تصيِّد كلاسيكية" كانت "غير ضرورية وغير متناسبة على الإطلاق".

استهداف

ويزعم الأمير هاري، البالغ من العمر 39 عامًا، أنه تم استهدافه من قبل الصحفيين والمحققين الخاصين العاملين في الشركة الناشرة NGN، التي كانت تنشر أيضًا صحيفة نيوز أوف ذا وورلد News Of The World، والتي تم إغلاقها في عام 2011.

والأمير هاري هو واحد من عدد من الأشخاص الذين رفعوا قضايا ضد الشركة الصحفية، ومن المقرر إجراء محاكمة كاملة لبعض هذه القضايا في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقد نفت الشركة الناشرة NGN سابقًا حدوث أي نشاط غير قانوني من جانب صحيفة ذا صن The Sun.

وخلال المداولات، سمع قاضي المحكمة العليا فانكورت أن 11.570 رسالة بريد إلكتروني من حساب البريد الإلكتروني الخاص بالدوق [email protected] المغلق الآن، تتم مراجعتها للكشف المحتمل من قبل محاميه.