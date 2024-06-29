إيلاف من لندن: نشر قصر باكنغهام الملكي البريطاني صورة جديدة للملك تشارلز الثالث، بينما أصدر الملكة كاميلا بيانًا نادرًا لدعم القوات المسلحة.

وقالت الملكة كاميلا في بيان بمناسبة الاحتفال بيوم الوات المسلحة إن القوات المسلحة البريطانية هي "مصدر للإلهام والطمأنينة والفخر".

وقالت في رسالة تم تصويرها في الغرفة الصباحية في قصر كلارنس هاوس: "قواتنا المسلحة تدعم وتقوي أمتنا. أنتم مصدر إلهام وطمأنينة وفخر - وأحييكم جميعا".

وفي صورته الجديدة التي صدرت بالتزامن مع رسالة الملكة، يرتدي الملك معطفه الاحتفالي رقم 1 مع الميداليات والسيف والأوسمة.

وتم التقاط الصورة في البهو العظيم Grand Corridor في قلعة وندسور في نوفمبر الماضي بواسطة هوغو برناند، المصور المفضل للعائلة الملكية والذي كان التقط صور التتويج الرسمية.

إنزال نورماندي

وكان الملك تشارلز الثالث والملكة سافرا إلى نورماندي في 6 يونيو للاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال نورماندي في D-Day مع قادة العالم، وتذكرت كاميلا في رسالتها "الشجاعة المذهلة" للقوى التي حررت أوروبا من نظام هتلر.

وقالت: "بعد مرور ثمانية عقود، أعلم أن نفس الروح ونفس الصفات لا تزال واضحة في جميع أنحاء قواتنا المسلحة، بينما تقومون بواجباتكم في مواجهة العديد من التحديات والمخاطر".

دفاعاً عن الحريات

واضافت الملكة مخاطبة الجيش: "وبفعلك هذا، فإنك لا تحمي هذهالجزر [البريطانية] فحسب، بل تدافع أيضًا عن الحريات خارج هذه الشواطئ."

ومضت الملكة في الإشارة إلى تربيتها قائلة: "أريد أيضًا أن أشكر عائلاتكم، الذين يبقون نيران المنزل مشتعلة أثناء انتشاركم في الخارج.

وقالت: "باعتباري ابنة فخورة لضابط في الجيش، أعرف شيئًا عن تأثير الحياة العسكرية على أحبائك - أنتم أيضًا أبطال".

صورة والدي الملكة

وتعرض الغرفة الصباحية في كلارنس هاوس، حيث تم تصوير فيديو الملكة، صورة لوالدي الملكة في يوم زفافهما عام 1946.وفي الصورة، والدة كاميلا، روزاليند كوبيت، تقف مع والدها الرائد بروس شاند خارج كنيسة القديس بولس في نايتسبريدج، لندن.

وكان الرائد شاند خدم مع كتيبة لانسر الثانية عشرة خلال الحرب العالمية الثانية وحصل على وسام الصليب العسكري في عام 1940، أثناء الانسحاب إلى دونكيرك.

كما حصل على الوسام مرة أخرى في عام 1942 لجهوده في شمال أفريقيا، وأصيب لاحقًا وأسر أثناء القتال في نفس المنطقة. وتوفي والد الملكة في يونيو 2006 عن عمر يناهز 89 عامًا.