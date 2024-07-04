إيلاف من لندن: يتعرض الناخبون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لوابل من الحملات الانتخابية في الوقت الحالي، ومن المقرر إجراء الانتخابات في المملكة المتحدة الخميس 4 حزيران (يوليو)، والانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني (نوفمبر).

وفي حين قد تركز الحملات الانتخابية على بعض القضايا العالمية التي يهتم بها الناخبون، وكذلك شؤون داخلية مثل الإسكان والرعاية الصحية إلى القانون والنظام والاقتصاد، فإن طبيعة السباقات الانتخابية قد تكون مختلفة تماما.

وتضيف هولي إليات في تحليلها عبر موقع شبكة CNBC أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة - اللغة والتاريخ والمثل والقيم الديمقراطية المشتركة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسة، فإننا نحن البريطانيين نفعل الأشياء بشكل مختلف تماما عن أصدقائنا الأميركيين.

من الواضح أن هذه الاختلافات يمكن رؤيتها مع تصاعد الحملات الانتخابية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، قبل التصويت البريطاني والاقتراع الأميركي.

لا شك أن أنظمتنا السياسية تشمل إجراءات وعمليات انتخابية مختلفة، ولكن هناك فروق دقيقة أخرى في الكيفية التي يتعامل بها البريطانيون والأميركيون مع السباقات السياسية بشكل مختلف.

1) الحملات الإنتخابية.. عامان مقابل 6 أسابيع

بحلول الوقت الذي تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، سيكون الناخبون قد تحملوا بالفعل أشهرًا من الحملات الانتخابية التي تبدو لا نهاية لها - حيث تستغرق عملية الحملة الانتخابية بأكملها بدءًا من الترشيحات ومسار الحملة الانتخابية إلى الانتخابات الرئاسية الفعلية والتنصيب ما يصل إلى عامين.

في المملكة المتحدة، الإطار الزمني بين دعوة رئيس الوزراء لإجراء انتخابات عامة والتصويت الفعلي هو ستة أسابيع فقط. ربما يقرأ القراء الأمريكيون ذلك، بشكل معقول للغاية، ويبكون.

مع هذا الزمن القليل لكسب دعم الناخبين، ينطلق زعماء الأحزاب السياسية البريطانية حول المملكة المتحدة في محاولتهم زيارة أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية لإقناع الناخبين بانتخاب مرشح الحزب المحلي كمرشح رئيسي. عضو البرلمان (MP).

وعادة ما يشكل الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم (البرلمان البريطاني) الحكومة الجديدة ويصبح زعيمه رئيسا للوزراء. قد يبدو الأمر بسيطا، وهو كذلك عادة، ما لم يكن هناك برلمان معلق لا يفوز فيه أي حزب سياسي بأغلبية المقاعد. وفي هذه الحالة، يمكن للحزب الأكبر إما تشكيل حكومة أقلية أو الدخول في حكومة ائتلافية تضم حزبين أو أكثر.

2) الإنفاق على الانتخابات

من المؤكد أن المال هو أحد أكبر الاختلافات بين الانتخابات العامة في المملكة المتحدة والانتخابات الرئاسية الأميركية. ففي الولايات المتحدة، يمكن جمع المليارات من الدولارات وإنفاقها على أنشطة الحملات الانتخابية والإعلانات السياسية، وهو مبلغ أعلى بكثير من ذلك الذي يتم إنفاقه في المملكة المتحدة (فبعد كل شيء، لا تملك الأحزاب في بريطانيا سوى ستة أسابيع لإنفاق الأموال!).

بالنسبة لبريطاني، فإن الأموال التي جمعها وأنفقها الجمهوريون والديمقراطيون خلال الحملات الانتخابية أمر مذهل، وفي نيسان (ابريل)، أصدرت لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية بيانات أظهرت أنه خلال الأشهر الـ 12 الأولى من الدورة الانتخابية لعام 2024 (تغطي عام 2023)، جمع المرشحون الرئاسيون 374.9 مليون دولار وأنفقوا 270.8 مليون دولار، في حين تلقت الأحزاب السياسية 684.5 مليون دولار وأنفقت 595 مليون دولار. جمعت لجان العمل السياسي 3.7 مليار دولار وأنفقت 3.1 مليار دولار، وفقًا لتقارير تمويل الحملات المقدمة إلى اللجنة.

هناك لجان عمل سياسي، أو PACs، يقوم عدد منها بجمع الأموال بشكل مباشر وتقديم مساهمات لحملات المرشحين أو الأحزاب. وفي حالة لجان العمل السياسي الفائقة، تقوم هذه اللجان بجمع وإنفاق مبلغ غير محدود من المال لدعم مرشحيها المفضلين، وغالبا ما تقوم بتمويل حملات دعائية واسعة النطاق.

في المملكة المتحدة، تضع اللجنة الانتخابية قواعد صارمة بشأن حدود الإنفاق للأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات العامة في بريطانيا العظمى (المكونة من إنجلترا وويلز واسكتلندا).

في إنجلترا، على سبيل المثال، يكون الحد الأقصى هو 1,458,440 جنيهًا إسترلينيًا (1,845,098 دولارًا أمريكيًا) أو 54,010 أضعاف عدد المقاعد التي يتنافس عليها الحزب في كل جزء من بريطانيا. يمكن فرض غرامات على الأطراف، وهذا غالبًا ما يحدث، بسبب انتهاك هذه الحدود.

في المملكة المتحدة، لا يُسمح بالإعلانات السياسية على التلفزيون والراديو، لذلك يتعرض الناخبون في المملكة المتحدة إلى البث السياسي الحزبي الغريب إلى حد ما أثناء الحملات الانتخابية. وهذا هو المكان الذي يتم فيه تخصيص فترات بث للأحزاب، مجانًا، على قنوات الراديو والتلفزيون، حيث يمكنهم تقديم تعهداتهم الانتخابية. ومع ذلك، فإن عمليات البث متقطعة، ومن السهل تفويتها، على عكس آلاف الإعلانات في الولايات المتحدة

3) في بريطانيا لا يتحدثون باسم الله

لن تسمع أبدًا أي سياسي بريطاني - على الأقل ليس سياسيًا من التيار السائد - يذكر الله في خطاب سياسي أو حملة انتخابية. أبدًا.

يتم فصل الدين بشكل عام عن السياسة في المملكة المتحدة، وهي دولة متعددة الأديان ولكنها أيضًا دولة تتراجع فيها المعتقدات الدينية، وخاصة بين الأجيال الشابة. قال ما يقل قليلاً عن النصف (49٪) من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2022 إنهم يؤمنون بالله - بانخفاض عن ثلاثة أرباع (75٪) في عام 1981، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كينجز كوليدج في لندن ونشرت العام الماضي.

في حين أنه من الشائع سماع السياسيين الأمريكيين وهم يقولون "فليبارك الله أميركا".

ويقال إن بلير كان حريصًا على إنهاء خطاب له بعبارة "فليبارك الله بريطانيا"، لكنه قال لاحقًا إنه نُصح بعدم القيام بذلك، مشيرًا إلى أن ”أحد موظفي الخدمة المدنية قال بطريقة حادة للغاية: "أنا فقط أحاول أن أقول لك يا رئيس الوزراء، هذه ليست أميركا"، لذلك تخليت عن الفكرة.

وقال دان ستيفنز، أستاذ السياسة في جامعة إكستر، لشبكة CNBC، إن النفور من الخلط بين السياسة والمعتقدات الشخصية لا يزال متجذرًا في الحياة العامة البريطانية، على عكس الولايات المتحدة.

"إنهم مجرد مجتمع أكثر تديناً منا. المملكة المتحدة، إلى جانب جزء كبير من أوروبا الغربية، علمانية للغاية، بينما في أميركا، على الرغم من أنها علمانية، خاصة بين الشباب ... لا تزال هناك حاجة للمرشحين السياسيين، بما في ذلك أشخاص مثل دونالد ترامب، إلى التحدث أحياناً باسم الدين لكسب ثقة الناخبين.

4) "عواجيز أميركا" و "شباب بريطانيا"

سمع الناخبون البريطانيون الكثير في الصحافة حول كيفية تركيز المناقشات الانتخابية الأميركية على عمر الرئيس الحالي جو بايدن . والواقع أن الساسة البريطانيين مجرد شباب في مقتبل العمر عند مقارنتهم بالرئيس بايدن البالغ من العمر 81 عاما والمرشح الجمهوري ترامب البالغ من العمر 78 عاما .

رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك شاب بالمقارنة، يبلغ من العمر 44 عاما فقط، في حين أن كير ستارمر، زعيم حزب العمال، والذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح أن يصبح رئيس الوزراء المقبل، يبلغ من العمر 61 عاما .

وقال دافي من معهد السياسات لشبكة CNBC: "هناك الكثير من المرشحين الأكبر سناً في الولايات المتحدة"، واصفاً ذلك بـ "اتجاه حكم الشيخوخة" الذي يحكم فيه كبار السن المجتمع. ”الأمر مختلف تمامًا عما هو عليه في جميع أنحاء العالم حيث نشهد بالفعل انخفاضًا في عمر قادة العالم.”

وقال دافي إن عمر المرشحين في الولايات المتحدة يعكس العقود التي يستغرقها بناء رأس المال السياسي والعلاقات. ومع اهتزاز الدعم لبايدن بسبب أدائه الضعيف في مناظرة متلفزة مع ترامب، يبدو أن رأس المال السياسي والعلاقات هي التي تبقي حملة بايدن الانتخابية على قيد الحياة.

5) حروب الهوية والأخلاق

نقطة أخرى للاختلاف في الانتخابات البريطانية، والسياسة بشكل عام، هي أن القضايا الأخلاقية ليست نقاطا مهمة للنقاش أو المعارضة أو الاختلاف.

على عكس الولايات المتحدة، حيث يعد الجدل حول الإجهاض والسيطرة على الأسلحة وزواج المثليين مصادر للخلاف، فإن هذه المناقشات ليست موضوعات ساخنة في المملكة المتحدة حيث الإجهاض قانوني، وملكية الأسلحة نادرة ومقيدة بشدة.

وبالمثل، فإن سياسات الهوية والحروب الثقافية - وهو المصطلح الشامل للصراعات بين المجموعات السياسية المتعارضة في كثير من الأحيان ذات القيم والمعتقدات الثقافية المختلفة - ليست بارزة جدًا في المملكة المتحدة.

لكن المملكة المتحدة لديها ”لحظاتنا” - موضوعات الهجرة. وحقوق المتحولين جنسيا، وعلاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي (نعم، لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ”أمرا واقعا” بعد ثماني سنوات من الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي) والموت بمساعدة طبية هي مواضيع ساخنة حيث تتجلى الانقسامات بين الصحافة البريطانية وعامة الناس.

ومع ذلك، يُنظر إلى مثل هذه القضايا على أنها مسألة شخصية أكثر منها قضية حزبية في المملكة المتحدة، وفقًا لجون كيرتس، أحد كبار خبراء استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة والذي درس المواقف الاجتماعية البريطانية على نطاق واسع.

وقال لشبكة CNBC: "لقد تم بالفعل حذف القضايا الأخلاقية المتعلقة بالحياة والموت من سياسات حزبنا، لكن الجوانب الأخرى من الجدل بين الليبراليين الاجتماعيين والمحافظين الاجتماعيين لم يتم استبعادها، وأصبح الأمر أكثر أهمية".

6) القضايا الهامشية "السخيفة"

ويشير خبراء سياسيون بريطانيون إلى أنه، على عكس الولايات المتحدة، حيث تميل المناقشات السياسية الواسعة إلى أن تظل محور التركيز الرئيسي، يمكن أن تشهد الحملات الانتخابية في المملكة المتحدة هيمنة المزيد من القضايا البسيطة أو الهامشية على الحملة الانتخابية القصيرة.

وتفجرت فضيحة مراهنات في بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة، على سبيل المثال، بعد أن تبين أن عدة مرشحين عن حزب المحافظين، ومرشح عن حزب العمال المعارض، راهنوا على موعد الانتخابات العامة قبل إعلانها رسميا، ونتائجها، مما أدى إلى اتهامات بارتكاب مخالفات في المناصب العامة.

من غير المؤكد ما هي المبالغ التي تم رهنها، وينفي المتهمون ارتكاب أي مخالفات، على الرغم من بدء التحقيقات من قبل هيئة مراقبة المقامرة في المملكة المتحدة والشرطة.

قبل كارثة المقامرة، تسبب قرار رئيس الوزراء ريشي سوناك بتخطي احتفالات يوم الإنزال الرئيسية في فرنسا في إثارة ضجة هائلة في الصحافة البريطانية، التي شككت في حكمه. إن مثل هذه ”التحويلات” خلال الحملات الانتخابية البريطانية شائعة، وغالباً ما تتعلق بقضايا تبدأ ”كمسائل مبدئية” ثم ”تؤخذ إلى أبعاد سخيفة”، وفقاً لستيفنز.

وقال ستيفنز: "هناك ميل لحملاتنا للانحراف في هذه الاتجاهات الغريبة حيث نفقد الصورة الكبيرة. وقال: "لا أعتقد أن هذا يحدث في أميركا حيث ربما تكون المخاطر أعلى".

فهناك، المخاطر هائلة.