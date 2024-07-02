إيلاف من لندن: كشف تقرير إعلامي أن حزب المحافظين البريطاني يخطط لنشر رسالة قبل يوم من موعد الانتخابات، رسالة من مؤيدي الشركات الصغيرة والمتوسطة في محاولة أخيرة لتغيير مسار الانتخابات العامة لصالحه.

وقالت قناة (سكاي نيوز) أن المحافظين يخططون لنشر رسالة يوم الأربعاء موقعة من ما يصل إلى 150 من أصحاب الأعمال الصغيرة يزعمون فيها أنهم سيكونون أسوأ حالًا في ظل حزب العمال، وذلك في محاولة أخيرة لإقناع الناخبين المترددين بأنه يمكن الوثوق بهم باعتبارهم مشرفين على الاقتصاد البريطاني.

وستجادل الرسالة المنتظرة بأن حكومة حزب العمال ان نجحوا في الانتخابات ستخاطر بإلحاق الضرر بأعمالهم. ولم يتضح نص الرسالة ولا أسماء الموقعين عليها يوم الثلاثاء.

ووصف أحد المطلعين على بواطن الأمور، الكشف عن الرسالة بأنه "محاولة أخيرة" لعكس بعض الزخم وراء حزب العمال، الذي نشر سلسلة من الرسائل خلال الحملة الانتخابية بدعم من رجال الأعمال.