بيروت: تلوح في الأفق بوادر لاتفاق قريب بشأن غزة، لكن يبقى الوضع على جبهة لبنان مع جماعة حزب الله عالقاً.



حرب شاملة

فالمخاوف من أن يتخذ التوتر هناك بعداً إقليمياً مع التصعيد الحاصل عند الحدود مع إسرائيل، واحتمال اندلاع حرب شاملة لم تتناقص.

فقد أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل، مساء الجمعة.

ورد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن اثنين من جنوده أصيبا بجروح طفيفة "بمقذوفات أطلِقت على بلدة كريات شمونة الحدودية".

وأضاف أنه ضرب مصدر عمليّات الإطلاق، وأنه أطلق نيران المدفعية على مناطق عدة في جنوب لبنان ردا على ذلك.

بدورها، أعربت الأمم المتحدة مجددا عن قلقها من احتمال امتداد الحرب في غزة إلى لبنان.

وقالت إنها تشعر بقلق عميق من زيادة حدة تبادل إطلاق النار في اليوم السابق، مما يزيد من خطر اندلاع حرب واسعة النطاق.

مناوشات مستمرة

يأتي هذا بينما تستمر المناوشات على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع لبنان منذ 9 أشهر.

والخميس، أطلق حزب الله أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة "انقضاضية" على مقار عسكرية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة ردا على قتل إسرائيل، الأربعاء، قياديا كبيرا في الحزب.

كما رد الجيش الإسرائيلي بضرب منشأتين لحزب الله في جنوب لبنان، على ما أكد عبر "تليغرام".

وقتل جندي إسرائيلي بإطلاق صاروخ على شمال إسرائيل، على ما ذكر مصدر عسكري.

إلى ذلك، التقى وفد من حماس، الجمعة، الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وبحث معه مستجدات المفاوضات الهادفة إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أعلن الحزب ومصدر من حماس.