إيلاف من لندن: دعا الوزير البريطاني المحافظ السابق ناظم الزهاوي حزب المحافظين إلى إعادة تجميع صفوفه بعد الهزيمة الكارثية التي مُني بها في الانتخابات العامة.

وقال الزهاوي لقناة (سكاي نيوز) إن حزبه (المحافظين) شكل "فرقة إعدام" ضد عناصره، وقد رأى الناخبون ذلك وقاموا "بحق" بطردهم، وأدعو الزعيم القادم للحزب إلى أن يكون قوة موحدة.

واضاف وزير الخزانة السابق الذي كان استقال من عضوية مجلس العموم، قبل الانتخابات العامةإن نتائج الأسبوع الماضي كانت "كارثية للغاية" بالنسبة للمحافظين.

هزيمة انتخابية

وانخفض عدد مقاعد حزب المحافظين الذي كان مهيمناً ذات يوم من 365 نائباً إلى 121 في مجلس العموم بعد أسوأ هزيمة له على الإطلاق، وقال الزهاوي: "إنه أمر كارثي للغاية. الانتقال من 365 نائباً إلى 121. وهذا أمر صادم للغاية. لكنني أعتقد أن لدينا فرصة لإعادة تجميع صفوفنا".

وقال إن "المواهب الجادة" ما زالت موجودة في صفوف المحافظين، وأنه "يأمل أن يجتمعوا معًا" ويوحدوا الحزب.

وفي إشارة إلى التنافس على القيادة المتعددة في السنوات الأخيرة، أضاف: "لسنوات عديدة، ولفترة طويلة جدًا، شكلنا دائرة، فرقة إعدام، وهذا ما رآه الناخبون. لذلك كان رد فعلهم، وكان رد فعلهم صحيحا تماما، بإطاحتنا من السلطة".

لا يسمي زعيما محتملا

وفي المقابلة، لم يذهب الزهاوي إلى حد تسمية من يجب أن يقود المحافظين، أو من لا ينبغي له ذلك، قائلاً إن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لمن يتقدم هو أن يكون لديه خطة "حول كيفية توحيد الحزب".

وعندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أنه لن يدعم محاولة القيادة من أمثال سويلا برافرمان أو كيمي بادينوش، اللتين يُنظر إليهما على أنهما شخصيتان مثيرتان للانقسام على يمين الطيف، قال إنه "لن يخرج وينتقد زملائي أو يهاجمهم".

ومع ذلك، في إشارة إلى أنه لا يريد رؤية تحول حزب المحافظين إلى اليمين، قال الوزير السابق إنه لا يتفق مع دعوات بعض زملائه السابقين "للترحيب بزعيم الإصلاح البريطاني نايجل فاراج في الحظيرة".

وقال الزهاوي إن حزب المحافظين خسر الأصوات لصالح حزب الإصلاح البريطاني والديمقراطيين الليبراليين، ومن سيتولى المسؤولية خلفا لريشي سوناك سيحتاج إلى مناشدة كلا الجانبين.

وقال: "دعونا لا ننسى أنهم [الديمقراطيون الليبراليون] أخذوا منا العديد والعديد من المقاعد، بما في ذلك مقعدي في ستراتفورد أون أفون "لذا فإن فكرة أن كل ما يتعين علينا القيام به هو التعامل مع القضايا المتعلقة بالإصلاح والهجرة والهجرة ليست كافية."

لن انافس

وأعلن الزهاوي، الذي أقيل من منصبه كرئيس لحزب المحافظين العام الماضي بعد خلاف حول شؤونه الضريبية، في مايو/أيار أنه لن يتنافس على المقعد الذي يمثله منذ عام 2010.

كانت ستراتفورد أون آفون واحدة من دوائر "الجدار الأزرق" العديدة التي فاز بها الديمقراطيون الليبراليون في ليلة ناجحة شهدت فوز حزب السير إد ديفي برقم قياسي بلغ 72 مقعدًا، مما جعله ثالث أكبر حزب في البرلمان بعد انهيار الدعم للحزب الوطني الاسكتلندي.

حصل حزب الإصلاح في المملكة المتحدة على خمسة مقاعد، مما أدى إلى تآكل حصة أصوات حزب المحافظين ودفع حزب السيد سوناك إلى المركزين الثالث والرابع في بعض الدوائر الانتخابية المحافظة السابقة.

وتحمل السيد سوناك مسؤولية خسائر حزبه وأعلن استقالته، مما يعني أن المعركة ستبدأ قريبًا لاستبداله كزعيم للحزب، مما يمنحه الزعيم السادس خلال ثماني سنوات.

وتخاطر المنافسة على زعامة الحزب، بإثارة جولة جديدة من الاقتتال الداخلي حيث يناقش نواب حزب المحافظين المتبقين في البرلمان الاتجاه الذي يجب أن يسلكه الحزب مستقبلا.