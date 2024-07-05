حقق حزب العمال فوزا ساحقا في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، بعدما اكتسح مئات المقاعد في جميع أنحاء البلاد وأنهى 14 عاما من سيطرة المحافظين على السلطة.

من المقرر أن يتم تعيين كير ستارمر رئيسًا للوزراء في وقت لاحق يوم الجمعة، منهيًا حقبة شهدت إدارة خمسة قادة مختلفين من المحافظين للبلاد.

واعترف ريشي سوناك، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، في حوالي الساعة الخامسة صباحًا، بفوز حزب العمال وقال إنه اتصل بستارمر لتهنئته.

وفي خطاب النصر الذي ألقاه بعد دقائق من الفوز، وعد زعيم حزب العمال "بالتجديد الوطني" وأنه سيضع "البلاد أولاً، والحزب ثانياً".

وتمثل النتيجة انعكاسًا مذهلاً لحظوظ الحزب، ففي عام 2019، بقيادة السياسي اليساري المخضرم جيريمي كوربين، عانى حزب العمال من أسوأ هزيمة انتخابية منذ قرن تقريبا.

على الجانب الآخر، وصف روبرت باكلاند، الوزير المحافظ السابق الذي فقد مقعده، الأمر بأنه "كارثة انتخابية" بالنسبة للمحافظين.

ويُعتقد أن تكون هذه أسوأ نتيجة للحزب منذ ما يقرب من 200 عام، مع توقع أن تبدأ معركة حول اتجاهات الحزب المستقبلية في الأيام المقبلة.

مع ظهور النتائج هناك الكثير من الإجراءات والأحداث في المستقبل، إليك ما يحدث، وما يعنيه كل ذلك.

انتصار كبير لحزب العمال

يضم مجلس العموم البريطاني 650 نائبا أو عضوا في البرلمان، ويمثل كل من "مقاعدهم" دائرة انتخابية فردية أو منطقة في مكان ما من البلاد.

حصد حزب العمال 412 مقاعد، بينما انخفضت مقاعد حزب المحافظين إلى 121 مقعدًا فقط، وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 71 مقعدًا.

وحصل حزب الإصلاح، الذي أُنشئ في بادئ الأمر ليكون حزب البريكست (انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي)، على أربعة مقاعد.

تعد الأغلبية المتوقعة لحزب العمال البالغة 170 مقعدًا في مجلس العموم رقمًا هائلًا، ولكنها لا تزال أقل بقليل من الأغلبية التي حققها الحزب تحت قيادة توني بلير في انتخابات عام 1997، والتي بلغت 179 مقعدًا.

ولكن على الرغم من ذلك، فإن فوز المحافظين في انتخابات عام 2019 تحت قيادة بوريس جونسون، الذي يُنظر إليه على أنه أداء قوي للغاية جعلهم يحصلون على أغلبية 80 مقعدًا.

يُذكر أنه إذا حصل حزب ما على الأغلبية، فهذا يعني أنه لا يحتاج إلى الاعتماد على أحزاب أخرى لتمرير القوانين، فكلما كانت الأغلبية أكبر، كان الأمر أسهل.

الأسماء الكبيرة تسقط واحدا تلو الآخر (لكن بعضها نجا)

ومع إعلان الدوائر الانتخابية نتائجها على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون، اصطف كل المرشحين بجوار بعضهم البعض، وكانت هناك بعض اللحظات الحاسمة.

ولعل أبرزها كانت هزيمة ليز تروس، التي عملت رئيسة الوزراء في السابق لمدة 49 يومًا فقط قبل أن يطيح بها حزبها، حيث فقدت مقعدها في وقت مبكر من صباح الجمعة في دائرتها الانتخابية بجنوب غرب نورفولك.

كان جاكوب ريس موغ، وزير الأعمال المحافظ السابق والمؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر الأسماء التي عانت من الهزيمة أيضا، وقد خسر مقعده في شرق سومرست وهانهام لصالح حزب العمال.

وقال لبي بي سي إنه لا يستطيع "لوم أحد سوى نفسه" في الخسارة لكنه أخذ "جانبا صغيرا من الأمل" من حقيقة أن المحافظين سيكونون "على الأقل المعارضة الرسمية"، في إشارة إلى المخاوف من أنهم لن يكونوا حتى كذلك.

وبدا جرانت شابس، وزير الدفاع، منزعجا بعد أن فقد مقعده في جنوب إنجلترا.

كما خسرت رئيسة مجلس العموم بيني موردونت، التي تنافست مع ريشي سوناك على زعامة الحزب قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء، مقعدها أيضًا.

جيريمي هانت، الذي يشغل منصب المستشار، وهو ما يعادل وزير المالية في المملكة المتحدة، احتفظ بمقعده ولكن بأغلبية قليلة.

من جهته، فاز سوناك بمقعده في يوركشاير بأغلبية مريحة بلغت حوالي 12000 صوت، لكنه أدلى بخطاب قبل فيه التنازل والتأكيد على خسارة حزبه في الانتخابات.

PA Media جاكوب ريس موغ ومرشح آخر في دائرته الانتخابية، لم يفز أي منهما

رئيس وزراء جديد خلال يوم واحد

تسير الأمور بسرعة في السياسة البريطانية، فلا يوجد سوى القليل من الوقت بين نتيجة الانتخابات وتنصيب رئيس الوزراء الجديد.

سيغادر ريشي سوناك 10 داونينغ ستريت، المعادل للبيت الأبيض في بريطانيا، في غضون 24 ساعة، وسيجري تنصيب كير ستارمر بسرعة بعد ذلك.

وتسير العملية ضمن إجراءات محددة؛ يقدم سوناك استقالته إلى الملك، ويتلقى ستارمر دعوة رسمية من قبل الملك لتشكيل الحكومة المقبلة في اجتماع يعقد عادة في قصر باكنغهام.

من هو كير ستارمر؟

نسبيا، يعتبر ستارمر جديدا إلى حد ما في السياسة.

بدأ ستارمر حياته المهنية كمحامٍ في التسعينيات، وعُين مديرًا للنيابة العامة (أعلى مدع عام جنائي في إنجلترا وويلز)، في عام 2008.

انتُخب لأول مرة في دائرة هولبورن وسانت بانكراس في شمال لندن عام 2015، وتولى قيادة حزب العمال بعد الانتخابات العامة السيئة للحزب عام 2019، متعهدا ببدء "حقبة جديدة" بعد القيادة اليسارية لجيريمي كوربين.

وأعيد انتخاب ستارمر في نفس الدائرة الانتخابية يوم الخميس، قائلا في خطاب الفوز الذي ألقاه إن الناس "مستعدين للتغيير" ووعد "بإنهاء سياسة الأداء".

وقال "التغيير يبدأ هنا لأن هذه هي ديمقراطيتكم ومجتمعكم ومستقبلكم"، "لقد قمتم بالتصويت، لقد حان الوقت الآن لكي نحقق النتائج".

أخيراً، نايجل فاراج يصبح عضوًا في البرلمان

Reuters نايجل فاراج بعد فوزه

كان الحزب الذي اعتُبر متمردا في هذه الانتخابات هو حزب الإصلاح، وهو الخليفة اليميني لحزب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستقلال المملكة المتحدة.

وفي محاولته الثامنة، فاز زعيمه نايجل فاراج بمقعد، لكن التوقعات الأولية لحزبه بحصوله على 13 مقعداً تضاءلت إلى أربعة.

ولا يزال هذا أفضل مما فعله حزب استقلال المملكة المتحدة وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، وكان فاراج يحتفل، في وقت بلغت فيها حصة الحزب من الأصوات 14 بالمئة.

أثار حزب الإصلاح جدلاً خلال الحملة الانتخابية بسبب التصريحات المسيئة التي أدلى بها بعض مرشحيه وناشطيه.

وسينضم إلى فاراج في مجلس العموم نائب رئيس حزب المحافظين السابق لي أندرسون، ومؤسس الإصلاح ريتشارد تايس، وروبرت لوي.