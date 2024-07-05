إيلاف من لندن: في أول وقوف له على المنصة من أمام مقر 10 داونينغ ستريت، ألقى زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر يلقي أول خطاب له كرئيس للوزراء.

ووسط هتافات أنصاره الذين احاطوا مدخل مقر رئاسة الحكومة، قال السير كير ستارمر: "عملنا عاجل، ونحن نبدأه اليوم".

وكان ستارمر التقى بالملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، صباح الخميس، ودُعي رسميًا لتشكيل الحكومة الجديدة.

استقالة سوناك

وفي وقت سابق، استقال ريشي سوناك من منصب رئيس الوزراء وقال إنه سيتنحى أيضًا عن منصب زعيم حزب المحافظين، ولكن ليس على الفور.

وقال خارج المبنى رقم 10 بعد ليلة كارثية بالنسبة لحفلته: "لقد سمعت غضبكم".

وبعد 14 عاما من حكومة المحافظين، فاز حزب العمال في الانتخابات العامة بأغلبية ساحقة، وقال ستارمر إنه قبل للتو دعوة من الملك لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال إنه يريد أن يشكر ريشي سوناك، مضيفًا أن إنجازه كأول رئيس وزراء بريطاني آسيوي لهذا البلد - "الجهد الإضافي الذي يتطلبه ذلك" - لا ينبغي "للاستهانة به من قبل أي شخص".

كما أنه يدرك "التفاني والعمل الجاد" الذي قدمه سوناك خلال قيادته للبلاد.

حقبة جديدة

وتابع رئيس الوزراء الجديد: "عندما تتسع الفجوة بين التضحيات التي يقدمها الناس والخدمات التي يتلقونها من السياسيين إلى هذا الحد، فإن ذلك يؤدي إلى تعب في قلب الأمة، واستنزاف الأمل والروح والإيمان بمستقبل أفضل. "

وقال ستارمر إن انعدام الثقة لا يمكن علاجه إلا بالأفعال، وليس بالكلمات. هذا الجرح وانعدام الثقة لا يمكن شفاءه إلا بالأفعال وليس بالكلمات".

وأضاف: "أعلم ذلك، لكن يمكننا أن نبدأ اليوم باعتراف بسيط بأن الخدمة العامة هي امتياز ويجب على حكومتكم أن تعامل كل شخص في البلاد باحترام."

من أجل التغيير

ويتابع ستارمر قائلاً: "لقد صوتت بلادنا الآن بشكل حاسم لصالح التغيير وعودة السياسة إلى الخدمة العامة".

وقال: "عندما تتسع الفجوة بين التضحيات التي يقدمها الناس والخدمات التي يتلقونها من السياسيين إلى هذا الحد، فإن ذلك يؤدي إلى تعب في قلب الأمة، واستنزاف الأمل والروح والإيمان بمستقبل أفضل. "

ويضيف قائلا: إن انعدام الثقة لا يمكن علاجه إلا بالأفعال، وليس بالكلمات، أعلم ذلك، لكن يمكننا أن نبدأ اليوم باعتراف بسيط بأن الخدمة العامة هي امتياز ويجب على حكومتكم أن تعامل كل شخص في البلاد باحترام."

ويتابع ستارمر: "سواء صوتت لحزب العمال أم لا - في الواقع، خاصة إذا لم تفعل ذلك - أقول لك مباشرة، إن حكومتي ستخدمك".

وقال: "السياسة يمكن أن تكون قوة من أجل الخير. وسوف نظهر ذلك. لقد قمنا بتغيير حزب العمال، وأعدناه إلى الخدمة، وهذه هي الطريقة التي سنحكم بها".

اكتشاف هويتنا

وقال رئيس الوزراء الجديد: "الوطن أولاً والحزب ثانياً، ولكي أكون صادقًا، فإن الخدمة هي مجرد شرط مسبق للأمل، ومن المؤكد أنه من الواضح للجميع أن بلدنا يحتاج إلى إعادة ضبط أكبر، وإعادة اكتشاف هويتنا".

"لأنه بغض النظر عن مدى شراسة عواصف التاريخ، فإن إحدى نقاط القوة العظيمة لهذه الأمة كانت دائمًا قدرتنا على الإبحار بعيدًا إلى المياه الأكثر هدوءًا".

ويقول إن القدرة على القيام بذلك "تعتمد على السياسيين، وخاصة أولئك الذين يدافعون عن الاستقرار والاعتدال، مثلي".

وأبلغ ستارمر حشود الناخبين أنه لفترة طويلة، تم غض الطرف عن "انزلق الملايين إلى قدر أكبر من انعدام الأمن". وذكر أن الناس يعملون بجد ويفعلون الشيء الصحيح، ولكن عندما "تتوقف الكاميرات عن التصوير، يتم تجاهل حياتهم".

وقال: "أريد أن أقول بوضوح شديد لهؤلاء الناس: ليس هذه المرة، إن تغيير بلد ما لا يشبه الضغط على مفتاح كهربائي، وعلينا ان نعترف يعترف بأن العالم "أكثر تقلبا".

ويضيف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت"، لكنه يقول إن العمل على التغيير سيبدأ على الفور.

خلق الثروة

ثم تحدث ستارمر عن خلق الثروة، وإعادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى الوقوف على قدميها "في مواجهة المستقبل" وتأمين حدود المملكة المتحدة.

ووعد ستارمر بـ"إعادة بناء" البنية التحتية للفرص في البلاد... لبنة تلو الأخرى. وتحدث عن الحاجة إلى المدارس والمنازل ذات الأسعار المعقولة - وهي الأشياء التي "يمكن لعائلات الطبقة العاملة مثل عائلتي أن تبني حياتها حولها".

مستقبل الأطفال

ويقول ستارمر إنه إذا سأل الناس الآن عما إذا كانوا يعتقدون أن بريطانيا ستكون أفضل لأطفالهم، فإن الكثيرين سيقولون لا.

لكنه يواصل القول إن حكومته ستكافح من أجل إقناعهم "حتى تؤمنوا مرة أخرى". ويقول إن حكومته لن تثقل كاهلها العقيدة.

وفي ختام خطابه قال ستارمر إن الدول الأربع في المملكة المتحدة "تقف معًا مرة أخرى في مواجهة تحديات عالم غير آمن، كما فعلنا في الماضي".

واضاف إن حكومته ملتزمة "بإعادة البناء الهادئ والصبور، بكل احترام وتواضع، أدعوكم جميعا للانضمام إلى حكومة الخدمة هذه في مهمة التجديد الوطني. عملنا عاجل وسنبدأه اليوم."