إيلاف من لندن: استفاقت بريطانيا اليوم على واقع سياسي جديد بعد 14 عامًا من حكم المحافظين، مع تولي حزب العمال بقيادة سير كير ستارمر زمام الأمور. لكن من هي فيكتوريا ألكسندر، زوجة رئيس الوزراء الجديد، التي ظلت إلى حد كبير بعيدة عن الأضواء خلال حملة زوجها؟



فيكتوريا، أو "فيك" كما يحب كير مناداتها، لم تظهر كثيرًا في العلن، باستثناء حضورها في بعض المناسبات مثل بطولة ويمبلدون وجلوسها خلف كيت ميدلتون، والمشاركة في بعض الفعاليات المتعلقة بحزب العمال، ومرافقة زوجها إلى قصر باكنغهام لحضور مأدبة رسمية. ولكن هذا قد يتغير الآن مع انتقالهما إلى 10 داونينغ ستريت.

من يظن هذا الشخص نفسه؟

فيكتوريا، زوجة سير كير ستارمر الذي نال لقب الفارس بفضل عمله كمحامي حقوق الإنسان ومدعٍ عام، يمكن أن تحمل لقب "ليدي ستارمر" إن أرادت. لكن يبدو أنها تفضل البقاء متواضعة وبعيدة عن الألقاب الرسمية.

تزوجت فيكتوريا من كير في عام 2007 بعد أن التقيا أثناء عملهما على نفس القضية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. أراد كير معرفة من المسؤول عن مجموعة معينة من الوثائق وأراد التحقق من دقتها. عندما علم أن فيكتوريا هي الشخص الذي يحتاج للتحدث معه، اتصل بها واستمر النقاش لفترة طويلة. في نهاية المكالمة، وبعد أن تلقت فيكتوريا استجوابًا مطولًا، قالت لأحد زملائها دون أن تدرك أن المكالمة لم تنقطع: "من يظن هذا الشخص نفسه؟". ولكن هذا فقط زاد من اهتمام كير بها.

شخصية محبوبة

نشأت فيكتوريا في عائلة مهاجرين بولنديين يهود في منطقة جوسبل أوك في لندن. والدتها طبيبة اعتنقت الديانة اليهودية بعد لقائها بوالدها، محاضر الاقتصاد. وذكرت صحيفة Jewish Chronicle أن عائلة ستارمر تلتزم ببعض الممارسات اليهودية مثل صلاة ليلة الجمعة.

وصف كاتب في صحيفة "الإندبندنت" فيكتوريا بأنها شخصية محبوبة بين الأمهات في منطقة كينتيش تاون، اللواتي يصفنها بأنها "رائعة"، "مرحة"، "متواضعة"، و"واحدة منا".

في إحدى المقابلات، أوضح كير أن فيكتوريا كانت تفضل أن يواصل عمله في المجال القانوني بدلًا من الدخول في السياسة، قائلة إنه من الأفضل أن يبقى محاميًا براتب معقول بدلًا من مواجهة التحديات السياسية.

عملها في المجال الصحي

فيكتوريا تعمل كمعالجة صحية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، وهو الأمر الذي أشار إليه كير عدة مرات خلال حملته الانتخابية. ومع ميلها للبقاء بعيدة عن الأضواء، من المتوقع أن تستمر في عملها كالمعتاد.

خلال جائحة كوفيد-19، شوهد كير وفيكتوريا يقفان أمام منزلهما يصفقان دعمًا للعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

الحياة العائلية

كير وفيكتوريا لديهما طفلان: صبي يبلغ من العمر 16 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، ولم يُكشف عن أسمائهما أو تُنشر صورهما للعامة. تحدث كير في مناسبات عديدة عن أهمية الحفاظ على حياتهم العائلية بعيدًا عن الأضواء.

شارك كير بعض القصص الطريفة عن أطفاله، مثل القصة التي ذكرها في مقابلة مع بودكاست Table Manners، حيث قال: "في العام الماضي فزت بجائزة Politician of the Year من مجلة The Spectator وأحضرت الشهادة إلى المنزل حوالى الساعة العاشرة ليلاً، وكان ابننا جالسًا يشاهد التلفاز. أعطيته الشهادة وقلت له 'ما رأيك في هذا؟'، فنظر إليها دون أن يرفع عينيه عن التلفاز وأعادها لي قائلاً 'كيف خدعتهم لتحصل على هذه؟'. كان ذلك رائعًا!"

أضاف كير: "بمجرد أن أدخل المنزل، يجب أن أكون أبًا وأنا أحب ذلك!".

إعدت إيلاف التقرير عن cosmopolitan