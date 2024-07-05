أصبح جايتون ماكنزي، وهو رجل عصابات سابق وسارق بنك تحول فيما بعد إلى مالك ملهى ليلي وسياسي معارض، الآن وزير الرياضة والفنون والثقافة في جنوب أفريقيا.

وعين الرئيس سيريل رامافوسا السيد ماكينزي – زعيم التحالف الوطني – في حقيبة الحكومة متعددة الأحزاب التي أعلنها يوم الأحد بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية في انتخابات 29 مايو/أيار.

ماكينزي البالغ من العمر 50 عاما، والذي يُعرف بنشاطه الكبير على تويتر، استمتع بتعيينه الجديد، حيث نشر صورة له وهو يرتدي حذاء كرة قدم، وبلمسة من الفكاهة، كتب: "شكرا لجميع رسائل التهاني، سأرد قريبا فأنا مشغول الآن بالتحضير، لدي عمل لأقوم به 🥅 ⚽️".

وفي حفل أداء القسم بعد ثلاثة أيام، أضحك ماكينزي الحضور، بمن فيهم رامافوزا، عندما قال ردًا على طلب رئيس القضاة منه بالجلوس: "آخر مرة طلب مني قاضٍ الجلوس، جعلني أجلس لمدة 10 سنوات".

وبالنسبة لمؤيدي ماكينزي، فإن تعيينه هو أحدث دليل على كيفية تغلبه على الشدائد لتحقيق النجاح. فقد قام بسرقة أول بنك قبل أن يبلغ 16 عاما، ثم أصبح، كما وصف نفسه في مقابلة مع محطة إذاعية محلية، مجرما متكاملاً، قضى سبع سنوات في السجن، وتعهد بالتغيير بعد الإفراج المبكر عنه.

وقال في مقابلة عام 2013 مع هيئة الإذاعة العامة: "قد يكون لدي 12 راند (0.65 دولارا) في جيبي، لكن كان لدي مليار راند في عقلي. وهذا ما لا يفهمه الناس - يركزون على ما يفتقرون إليه بدلاً من كيفية الحصول على ما ينقصهم".

أصبح متحدثاً تحفيزيا عالي الأجر، ونُشرت كتب عن حياته، بما في ذلك "إنجيل المحتال"، وشارك في مختلف الأعمال التجارية - من التعدين في زيمبابوي إلى النوادي الليلية في جنوب أفريقيا - مع كيني كونيني، صديقه المقرب من السجن.

حصل كونيني على لقب "ملك السوشي" بعد أن قدم السوشي على أجساد النساء اللواتي يرتدين الملابس الداخلية فقط في حفلة عيد ميلاده الأربعين في ملهى ليلي في ضاحية راقية في جوهانسبرغ، المدينة الرئيسية في جنوب أفريقيا.

Getty Images وعد غايتون ماكنزي بتحويل رياضة الدرفت إلى واحدة من أكبر الرياضات في جنوب أفريقيا

أُغلق الملهى الليلي لاحقا، كما أُغلق فرع في كيب تاون مسجل باسم ماكينزي بعد اتخاذ إجراءات قانونية بسبب الإيجارات غير المدفوعة والكهرباء، وفقا لموقع أخبار "آي أو إل".

وقال ماكينزي في ذلك الوقت: "لا أهتم بالحفلات الليلية. أنا مشغول بمشروعات أخرى. لقد أوقفنا علامة زار التجارية - لا توجد خطط مستقبلية [لزار]".

في هذه الأيام، يُعرف ماكينزي بشكل أفضل كسياسي، بعد أن أطلق التحالف الوطني في عام 2013، مع كونيني كنائب له.

وبعد أكثر من عقد من الزمان، حصل الحزب على 2 في المئة من الأصوات الوطنية، وكان أداؤه أفضل في انتخابات الحكومة الإقليمية في كيب الغربية، حيث حصل على 8 في المئة.

وجاء دعمه أساساً من مجتمع الملونين، كما يُعرف الأشخاص من العرق المختلط في جنوب أفريقيا.

وقال ماكينزي بعد الإعلان عن النتائج: "لأول مرة، هناك أشخاص مختلطو العرق يدخلون البرلمان من خلال التحالف الوطني. نحن الحزب الوحيد الذي يأخذ جميع الأعراق إلى البرلمان".

وقال المحلل السياسي كاجيسو بووي لبي بي سي إن لماكينزي أسلوب "شجاع"، يجذب ناخبيه.

وأضاف: "يريد الناس أن يروا ويؤمنوا بشخص يأتي من خلفيتهم وليس خجولاً في قول: 'هذا هو أنا'. ترى ذلك مع أشخاص مثل الرئيس زوما، الرئيس ترمب وشخصيات أخرى مشابهة".

وأضاف المحلل أن حملة ماكينزي ضد المهاجرين غير الموثقين كانت سببا في حصوله على الأصوات.

وقال: "للأسف، تجنبت الأحزاب والسياسيون الرئيسيون هذا الأمر والتعامل معه بشكل مباشر".

ندد النقاد بحملته ووصفوها بأنها كراهية للأجانب. وفي حيلة دعائية، زار الحدود مع زيمبابوي لطرد الأشخاص الذين يحاولون دخول جنوب أفريقيا.

واتهم أيضاً بالنفاق، حيث أشار النقاد إلى أنه في مقابلة مع "إس إيه بي سي" في عام 2013 وصف المهاجرين من أجزاء أخرى من إفريقيا، بما في ذلك زيمبابوي، بأنهم جزء "لا يتجزأ" من اقتصاد جنوب أفريقيا، بينما قال: "المشكلة لدينا - أتحدث هنا عن السود - نحن كسالى".

عندما بدأ رامافوزا مفاوضات حول تشكيل حكومة ائتلافية، أعلن ماكينزي علنا أنه يريد أن يدير نائبه وزارة الشؤون الداخلية، المسؤولة عن الهجرة.

وطلب وزارة الشرطة لنفسه، إذ قال إن حياته السابقة كمجرم تعني أنه في وضع جيد لمعالجة معدلات الجريمة المرتفعة في جنوب أفريقيا.

ونقل عنه موقع "تايمز لايف" الإخباري قوله: "لا أحد منهم [السياسيين الآخرين] مجهز للتعامل مع العصابات، ومع معدلات القتل التي نراها. جنوب أفريقيا بحاجة لي".

لم يتأثر عندما فشل في الحصول على المنصب، قائلاً إنه في الواقع طلب وزارة الرياضة في مفاوضات "غير رسمية" مع المؤتمر الوطني الأفريقي.

وقال أيضا: "يمكن استخدام الرياضة لتغيير حياة الأطفال. الطفل الذي يمارس الرياضة هو طفل بعيد عن المحكمة".

وأضاف في منشور مباشر على فيسبوك: "هناك وعد واحد قطعته: سأجعل الدرفت [دوران السيارات] واحدة من أكبر الرياضات في هذا البلد".

الدرفت هو رياضة سيارات معترف بها في جنوب أفريقيا - يتضمن قيادة المركبات في دوائر وصعود السائق للخارج لأداء حركات بهلوانية. لكن هناك العديد من الأحداث غير المنظمة، وكما كتب الصحفي الرياضي جون غوليات من "آي أو إل"، فإن هذه اللعبة لا تزال صورتها سيئة، حيث يقوم الكثير من الناس في الأحياء الملونة والهندية والسوداء بالدرفت في الشوارع، مما يُنظر إليه على أنه خطر.

وقال: "بدأ دوران الإطارات في الأحياء كطقوس لتكريم العصابات الساقطة خلال حقبة الفصل العنصري".

ووعد ماكينزي بأن يجعل من الممكن ممارسة الدرفت في بيئة آمنة، والمساعدة في إبعاد الشباب عن العصابات والمخدرات.

وأضاف: "سيتم الاعتراف بالدرفت"، لافتا إلى أنه "عندما يكون لدى الصبي اهتمام بالسيارات، لن يكون لديه وقت للمخدرات. هو فقط يهتم بسيارته".

لكن قرار رامافوزا بمنح ماكينزي مقعدا في حكومته يعد مخاطرة سياسية، حيث إنه في قلب تحقيق أمرت به حكومة كيب الغربية، وهي تحت سيطرة التحالف الديمقراطي، الذي يعد منافسا سياسيا شرسا للتحالف الوطني، على الرغم من أنهما الآن شركاء في حكومة رامافوزا.

وحتى العام الماضي، كان ماكينزي عمدة كاروي المركزية، واتُهم بعدم تقديم حسابات لمبلغ 3 ملايين راند (161,000 دولار) تم جمعه في عشاء فاخر في عام 2022 لتحسين الخدمات العامة، بما في ذلك إصلاح المسابح واستبدال مراحيض الدلاء.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أمرته محكمة الشهر الماضي - قبل أسابيع فقط من ترقيته إلى الحكومة - بالإفصاح عن سجلات مالية معينة للمحققين.

بينما وصف التحالف الوطني الحكم بأنه "معيب"، ورحب به التحالف الديمقراطي، قائلاً إن ماكينزي "سيتعلم قريبا أن الفساد لا يدفع".

وواصل التحالف الديمقراطي الضغط بالتظاهر الأسبوع الماضي في بلدة بوفورت الغربية الصغيرة، التي هي جزء من كاروي المركزية، للمطالبة بإجابات حول هذه الأموال.

وقال ماكينزي في منشور على منصة إكس: "الحقيقة ستظهر. ليس لدي ما أخفيه. الأكاذيب لها تدوم".