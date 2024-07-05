بشعره الرمادي الممشط جيدا، وأسلوبه الصارم، ونبرته الهادئة، ومنهجيته الدائمة في العمل، يعتبر كير ستارمر شخصية غير نمطية في السياسة البريطانية.

إيلاف من لندن: كير ستارمر، المحامي السابق وزعيم حزب العمال البريطاني، يقف اليوم على أعتاب تولي منصب رئيس الوزراء بعد فوز حزبه بأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية. ومن المتوقع أن يكلف الملك تشارلز الثالث يوم الجمعة ستارمر، البالغ من العمر 61 عامًا، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تعهد بإعادة "الجدية" إلى السلطة. استعداداً للفصل الجديد من السياسة البريطانية، نكشف في هذا التقرير، سبع حقائق قد لا تعرفونها عن رئيس الوزراء الجديد.

1. الاسم تيمناً بأول زعيم لحزب العمال

ولد ستارمر في 2 أيلول (سبتمبر) 1962 في ساوثوارك، لوالدين من أنصار حزب العمال. حمل اسمه تيمنًا بجيمس كير هاردي، مؤسس وزعيم الحزب الأول، مما يعكس تأثير السياسة على حياته منذ صغره. نشأ ستارمر بمنزل صغير في لندن، ولم يذهب إلى كلية خاصة وكان الأول من بين أربعة أطفال يلتحقون بالجامعة. أصبحت إحدى شقيقاته ممرضة، والأخرى متخصصة في البستنة. فيما كان شقيقه الذي تقاسم معه غرفة المنزل يعاني من صعوبات في التعلم. درس ستارمر القانون في جامعة ليدز قبل أن ينتقل إلى أكسفورد. عمل والده في معمل للخراطة، وكانت والدته ممرضة تعاني من مرض نادر.

2. موسيقي موهوب

كان ستارمر يعزف على 4 آلات موسيقية خلال نشأته: الفلوت، المسجل، البيانو، والكمان. حجز لنفسه مكاناً في مدرسة غيلدهول للموسيقى والدراما. لم تمنعه انشغالاته الحالية من الاستمتاع بالموسيقى الكلاسيكية، حيث يعتبر موزارت مؤلفه المفضل.

3. مغامرة شبابية في الريفييرا الفرنسية

في شبابه، خاض ستارمر تجربة غير متوقعة في الريفييرا الفرنسية، حيث ألقي القبض عليه لبيع المثلجات بشكل غير قانوني. نجح ستارمر في الإفلات من السجن، حيث اكتفت الشرطة بمصادرة عربة المثلجات الخاصة به، من دون اتخاذ أي إجراء عقابي آخر تجاهه.

4. التحدي الكبير ضد ماكدونالدز

قبل السياسة، برز ستارمر كمحامٍ في مجال حقوق الإنسان. شارك في قضية "ماكليبل" الشهيرة في التسعينيات، حيث قدم الدعم القانوني المجاني لنشطاء البيئة هيلين ستيل وديفيد موريس ضد شركة ماكدونالدز.

5. ظل نباتيا لثلاثة عقود

في مقابلة عام 2020، تحدث ستارمر عن قراره بالتوقف عن تناول اللحوم لأسباب صحية وبيئية. وبالرغم من عودته لتناول الأسماك مؤخرًا، إلا أن زوجته فيكتوريا ما زالت نباتية.

6. دخول البرلمان في 2015

انتُخب ستارمر كعضو في البرلمان لأول مرة في انتخابات 2015، ممثلاً عن دائرة هولبورن وسانت بانكراس. حقق صعودًا سريعًا في السلم السياسي، مما يميزه عن بعض أسلافه الذين قضوا فترات طويلة في البرلمان قبل توليهم منصب رئيس الوزراء.

7. شغوف بكرة القدم

يعشق ستارمر كرة القدم، ولعب سابقًا في فريق هواة شمال لندن يُدعى هوميرتون أكاديميكالز. كما أنه من المشجعين المتحمسين لفريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.