إيلاف من تل أبيب: قالت مصادر اسرائيلية إن ضربة اسرائيلة على بلدة خربة سلم اللبنانية قتلت 6 أشخاص الخميس، من بينهم قائد ميداني في وحدة الرضوان، وهي قوات النخبة التابعة لحزب الله، وأصيب 12 شخصاً.

وأشارت "تايمز أوف اسرائيل" إلى أن القيادي في وحدة الرضوان الذي تم اغتياله هو حبيب معتوق، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة استهدفت مبنى من 3 طوابق، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 12.

ومنذ بدء الحرب في غزة، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف بشكل يومي عبر الحدود، ومنذ ذلك الحين، أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 500 شخص في لبنان، معظمهم من المقاتلين و104 مدنيين وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

وفي المقابل أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 18 عسكريا و13 مدنيا.

وقالت مصادر عبرية إن معتوق هو القيادي الذي حل محل علي أحمد حسين، القائد الكبير في قوة الرضوان الخاصة التابعة للحركة، والذي قُتل في غارة للجيش الإسرائيلي في نيسان (أبريل) الماضي.

وكان حسين يحمل رتبة تعادل قائد لواء، وتم اتهامه بشن هجمات على سلسلة جبال راميم شمال إسرائيل، حسبما قال الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت.



