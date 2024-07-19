إيلاف من لندن: توقعت مصادر بريطانية، أن يكون برنامج بمليارات الجنيهات الاسترلينية لبناء الطائرة المقاتلة الرائدة في المملكة المتحدة في المستقبل بالشراكة مع اليابان وإيطاليا معرضًا للخطر في مراجعة شاملة للدفاع.

ووصف لوك بولارد، وزير القوات المسلحة البريطاني، المشروع بأنه "مهم حقًا"، لكنه قال إنه لن يكون من الصواب له المساس بنتائج مراجعة الدفاع الاستراتيجي (SDR) من خلال تحديد قطع المعدات العسكرية المطلوبة في خطاب له. خوض الحروب المستقبلية.

عرضة للمراجعة

وتركت بريطانيا، الباب مفتوحا أمام احتمال أن يكون برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP) - وهو جزء حيوي من عمل شركة بي أيه سيستيم BAE Systems البريطانية العملاقة لصناعة الدفاع - عرضة للخطر إذا قررت المراجعة تخصيص أموال محدودة لمشروع لن يؤدي إلا إلى تسليم طائرات جديدة في العالم. فالعقد المقبل ليس الطريقة الأفضل لردع التهديد المباشر بالحرب مع روسيا.

وقالت المصادر الدفاعية: لكن في الوقت نفسه، سيحتاج مهندسو المراجعة إلى الموازنة بين مواجهة التهديدات الحالية وأهمية الاستثمار في مهارات تصنيع الطائرات السيادية بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية لبرنامج "النداء العالمي لمكافحة الفقر"، الذي يدعم بالفعل آلاف الوظائف.

مشروع آمن

وجاء عدم وجود ضمان من قبل وزير القوات المسلحة بأن مستقبل مشروع الطائرات الحربية بين المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا آمن على الرغم من تأييد المشروع بقوة في المراجعة الدفاعية "المحدثة" للحكومة السابقة، والتي نُشرت في العام الماضي فقط.

ومن المقرر أن تكون الطائرة السريعة المخططة لبرنامج القتال الجوي العالمي GCAP - والمعروفة باسم Tempest - طائرة شبح من الجيل السادس، مجهزة بأسلحة ورادارات متقدمة، مع القدرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت في خطوة أعلى من الطائرة الحربية F-35.

وهناك حاجة إلى نموذج جديد ليحل محل أسطول طائرات تايفون التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهو جزء مهم من دفاعات المملكة المتحدة ضد التهديدات التي تشكلها روسيا وإيران وربما الصين.

وقال الوزير بولارد ردا على أسئلة في مؤتمر سنوي حول القوة الجوية والفضاء يعقد في لندن يوم الخميس "إن برنامج "النداء العالمي لمكافحة الفقر" هو برنامج مهم حقا بالنسبة لنا".

وأضاف أن وزير الدفاع جون هيلي سيجتمع مع نظيريه الياباني والإيطالي الأسبوع المقبل "للتأكيد على ذلك".

لكن الوزير بولارد أضاف: "ليس من الصواب بالنسبة لي أن أحكم مسبقا على ما قد يحدث في مراجعة الدفاع". وبدا أنه يؤيد برامج مثل "النداء العالمي لمكافحة الفقر" التي يتم تطويرها بالشراكة مع الحلفاء.

وقال بولارد: "نحن بحاجة إلى قدرات متطورة". "نحن بحاجة للتأكد من أننا عندما نقوم بشراء أنظمة، أنظمة متطورة...أننا نفعل ذلك بالطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة وذلك من خلال العمل مع شركائنا."

ومع ذلك، قال الوزير إن مراجعة الدفاع "تتعلق باتخاذ تلك القرارات بشكل مختلف". وأضاف: "لا ينبغي أن يتعلق الأمر بالوزراء الذين يقولون: "يمكنكم إجراء مراجعة، لكن بالمناسبة سأخبركم في خطاباتي عن هذه المنصة، وتلك المنصة، وهذه المنصة".

النداء العالمي لمكافحة الفقر

جاءت هذه التعليقات بعد يوم واحد من إثارة البروفيسور جوستين برونك، الخبير البارز في سلاح الجو الملكي، تساؤلات حول الحكمة من برامج المشتريات الطويلة والمكلفة للغاية مثل "النداء العالمي لمكافحة الفقر" عندما يمكن أن تندلع حرب مباشرة مع روسيا بحلول عام 2028.

كما حذر من أن أوكرانيا في طريقها للخسارة أمام موسكو ما لم يتمكن حلفاؤها من توفير المزيد من الأسلحة والذخيرة.

وقال البروفيسور برونك في مؤتمر رؤساء الأركان الجوية والفضاء الذي يستمر يومين: "نحن بحاجة إلى تغيير الأمور في أوكرانيا، ولكن علينا أيضًا تنظيم دفاعاتنا الخاصة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة".

ونصح بالاستثمار في القوة القتالية للطائرات الحربية والأسلحة الموجودة.

وقال برونك، أحد كبار المسؤولين: "نظراً لأن أمامك عامين إلى ثلاثة أعوام، وعليك أن تكون جاهزاً بحلول هذه المرحلة - إذا كنت أشعر ببعض الانزعاج فهذا لأنني كذلك - توقف عن النظر في برامج المشتريات واسعة النطاق خلال الفترة القليلة القادمة". وقال زميل باحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة.

واضاف: "إذا كانت لديك طائرات قيد الطلب الآن، فهذا رائع، احتفظ بها في طور الإنتاج، ولكن بخلاف ذلك ليس لديك الوقت لتسليم طلبات جديدة. اشترِ الذخيرة، واشترِ قطع الغيار، وزد من حجم عقود الصيانة لأساطيلك الرئيسية."

وبالانتقال على وجه التحديد إلى الجيل القادم من الطائرات الحربية في المملكة المتحدة، قال إن "النداء العالمي لمكافحة الفقر" يكون منطقيًا فقط إذا كان الاستثمار في القدرات السيادية وصناعة الدفاع البريطانية هو الأولوية بدلاً من ضمان استعداد المملكة المتحدة لخوض حرب.

حرب مقبلة

وقال الخبير البارز في سلاح الجو الملكي برونيك: "التسلسل الهرمي الأساسي للاحتياجات فيما يتعلق بالمكان الذي سأضع فيه الموارد، هو أن "النداء العالمي لمكافحة الفقر" مستحيل تمامًا إذا كانت هناك حرب في أوروبا في السنوات الخمس المقبلة لأن الاقتصاد العالمي سوف ينهار تمامًا، وسيتعين علينا تحويل كل شيء إلى خوض تلك الحرب، وبالمناسبة، فإن "النداء العالمي لمكافحة الفقر" مستحيل أيضًا إذا ذهبت الولايات المتحدة والصين إلى الحرب".

وسلط السيد برونك الضوء على الكيفية التي تثار بها أسئلة مماثلة في الولايات المتحدة حول مستقبل برنامج واشنطن للجيل القادم من الطائرات المقاتلة، والمعروف باسم الجيل القادم للهيمنة الجوية (NGAD).

وتابع قائلا: "إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن الجيل القادم للهيمنة الجوية NGAD ربما لا يمكن تحمله في برنامج القوات الجوية الأميركية، فأعتقد أننا ربما نحتاج إلى النظر بعناية شديدة في كيفية قيامنا بذلك في أوروبا."

وزارة الدفاع

وإلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "إن "النداء العالمي لمكافحة الفقر" هو برنامج مهم ويستمر التقدم الإيجابي مع شركائنا، اليابان وإيطاليا، بالإضافة إلى التكنولوجيا العسكرية المتطورة، يقدم البرنامج فوائد اقتصادية كبيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأضاف: "ستكون مراجعة الدفاع الاستراتيجي واسعة النطاق، وتنظر في التهديدات التي تواجهها بريطانيا والقدرات التي نحتاجها لمواجهتها".

القدرة القتالية السيادية

وقال متحدث باسم شركة BAE Systems: "سيحافظ برنامج Tempest وبرنامج القتال الجوي العالمي على القدرة الجوية القتالية السيادية الحيوية وسيمكن المملكة المتحدة من الاحتفاظ بالسيطرة على أمنها ودعم العلاقات الدولية المهمة ومواجهة التهديدات المستقبلية، مع المساهمة في النمو الاقتصادي والازدهار". .

وفي الأخير، فإنه "من المقدر أن يساهم البرنامج بمبلغ 37 مليار جنيه استرليني في اقتصاد المملكة المتحدة قبل إمكانات التصدير الإضافية الكبيرة خلال فترة البرنامج، مما يوفر فرصة حقيقية للنمو الوطني."

أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) على هذا الرابط:

https://news.sky.com/story/new-uk-fighter-jet-could-be-axed-in-defence-review-13180864