إيلاف من لندن: أصدر قصر كنسينغتون في لندن صورة للأمير البيطاني الصغير جورج النجل الأكبر لولي العهد، احتفالاً بعيد ميلاده الحادي عشر اليوم الإثنين.

والتقطت أميرة ويلز كيت الصورة وهي بالأبيض والأسود، في وقت سابق من هذا الشهر في قلعة وندسور، ويرتدي الأمير جورج "سوار الصداقة" على معصمه الأيسر، ورفض قصر كنسينغتون في لندن الكشف عن هوية من أعطى الملك المستقبلي السوار.

تُظهر الصورة بالأبيض والأسود الملك المستقبلي وهو يبدو ذكيًا وكبيرًا وهو يرتدي قميصًا أبيض مفتوح العنق وسترة داكنة وهو يبتسم للكاميرا.

مشاركة ويلزية

وشارك الويلزيون الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب الرسالة: "نتمنى للأمير جورج عيد ميلاد سعيد للغاية اليوم!"

لقد مر "الملك المستقبلي" الأمير جورج بأسابيع قليلة مليئة بالأحداث، وكان شاهد منتخب إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 إلى جانب والده في الملعب الأولمبي في برلين، ألمانيا، نهاية الأسبوع الماضي، حيث خسروا 2-1 أمام إسبانيا.

كما انضم هو وشقيقته الأميرة شارلوت البالغة من العمر تسع سنوات إلى ويليام في حفل المغنية تايلور سويفت في استاد ويمبلي في نهاية يونيو للاحتفال بعيد ميلاد والدهما الثاني والأربعين.

تم تصوير أفراد العائلة الملكية وهم يبتسمون مع المغنية الأميركية في صورة شخصية خلف الكواليس. ووصف صديق سويفت، لاعب كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي، الأطفال الملكيين بأنهم "متعة مطلقة".

وانضم جورج أيضًا إلى كيت وشارلوت وشقيقه الأمير لويس البالغ من العمر ست سنوات في عربة أثناء سفرهم إلى المول لحضور حفل الموكب العسكري Trooping the Color التقليدي الشهر الماضي للاحتفال بعيد ميلاد الملك الرسمي.

وظهر الأمير الشاب، الثاني في ترتيب ولاية العرش، في وقت لاحق على شرفة قصر باكنغهام مع العائلة المالكة.

نشاطات كروية

وفي شهر مايو، حضر جورج وويليام - وهو رئيس اتحاد كرة القدم ومشجع أستون فيلا - أيضًا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي، وقدموا الكأس للفائز، مانشستر سيتي.

وصافح جورج كلا الفريقين وتبادل بضع كلمات مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا. كما تحدث لفترة وجيزة مع مدرب مانشستر يونايتد السابق السير أليكس فيرجسون بعد صافرة النهاية.

وفي أبريل، شاهد الأب الأمير ويليام وابنه مباراة أستون فيلا ضد ليل في ربع نهائي الدوري الأوروبي. وكانت هذه أول جولة عامة لهما منذ إعلان تشخيص إصابة كيت بالسرطان.

وُلد الأمير جورج ألكسندر لويس في جناح ليندو الخاص بمستشفى سانت ماري في ضاحية بادينغتون، لندن، الساعة 4.24 مساءً يوم 22 يوليو 2013، وكان وزنه 8 أرطال و6 أونصات.

وكان ظهر لأول مرة أمام وسائل الإعلام العالمية في اليوم التالي، ملفوفًا بشال أبيض من صوف ميرينو، محتضنًا بين ذراعي كيت.