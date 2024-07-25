أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت، ضابط شرطة بريطاني وهو يضرب ويركل رأس رجل ملقى على الأرض في مطار مانشستر.

ويظهر الضابط وهو يحمل مسدساً صاعقاً وموجهاً نحو الرجل الذي كان مستلقياً على الأرض، قبل أن يضربه مرتين، بينما يطلب ضباط آخرون من المتفرجين الرجوع للخلف.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى إن الضباط تعرضوا لهجوم أثناء محاولتهم اعتقال شخص عقب مواجهات في المبنى رقم 2 داخل مطار مانشستر يوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إنها أحالت الضباط إلى مكتب مراقبة سلوك الشرطة المستقل (IOPC) بعد الحادثة، وتم إقالة أحد الضباط من مهامه العملياتية.

و قال مساعد رئيس الشرطة وسيم تشودري في بيان: "لدينا العلم بأن مقطع فيديو لحادث مطار مانشستر يتم تداوله على نطاق واسع الأن، ويظهر حدثاً صادماً حقاً، والناس يشعرون بقلق بالغ بشأنه".

وأضاف بيان تشودري: "إن استخدام مثل هذه القوة في الاعتقال هو حدث غير معتاد، ونحن نتفهم أنه يثير القلق"، موضحاً أنه "تم إقالة ضابط واحد من المهام العملياتية ونحن نقوم بتقديم إفاداتنا طوعاً لمكتب مراقبة سلوك الشرطة المستقل."

وقالت اللجنة الدولية لمكافحة الفساد إنها ستقوم بتقييم "إحالة شرطة مانشستر الكبرى لتقرر ما هي الإجراءات الإضافية المطلوبة".

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء الضباط إلى المطار حوالي الساعة 20:25 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، بعد ورود تقارير عن مشاجرة بين أفراد من الجمهور.

وأضاف المتحدث أن ثلاثة ضباط "تعرضوا للضرب على الأرض" في "اعتداء عنيف" عندما حاولوا اعتقال أحد المشتبه بهم.

"وأوضحت: نظرًا لأن الضباط الحاضرين كانوا يحملون أسلحة نارية، فقد كان هناك خطر واضح أثناء الهجوم من أن يتم أخذ أسلحتهم."

وتم نقل ثلاثة ضباط إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أصيبت ضابطة بكسر في الأنف.

وأكدت الشرطة أن رجلين ألقي القبض عليهما للاشتباه في اعتدائهما على عامل طوارئ، وافتعال مشاجرة وعرقلة عمل الشرطة، بينما تم القبض على رجلين آخرين للاشتباه في استخدامهما العنف والاعتداء على عامل طوارئ.

"من الصعب مشاهدته"

وقال عمار مينهاس - وهو مواطن من ليدز - لبي بي سي، إنه كان في منطقة الوصول عندما رأى ما حدث.

وقال إن رجال الشرطة اقتربوا من شخص كان في أوائل العشرينيات من عمره، وأخبروه أنه رجل مطلوب، قبل أن "يثبتوه على الحائط".

وأضاف أن شخصاً آخر "هاجم الشرطة" وبدأت مشاجرة بينهم.

وقال مينهاس إن الشخص الذي كان مثبتاً على الحائط بدأ "بضرب الشرطه، وتم صعقه بالكهرباء، وسقط على الأرض"، مستدركاً "حينها ركله الشرطي".

ووصف آندي جورج، رئيس رابطة الشرطة السوداء الوطنية، الفيديو بأنه "من الصعب مشاهدته".

وفي منشور على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، كتب جورج: "في حين أن العمل الشرطي يُعد وظيفة صعبة حقاً، فإننا مدربون على مستوى أعلى ونلتزم بمعايير أعلى".

ونشرت وزيرة الداخلية البريطانية ديانا جونسون على موقع إكس: "أنا على علم باللقطات المزعجة من حادثة وقعت في مطار مانشستر بعد ظهر اليوم وأتفهم القلق العام الذي أثارته"، وأضافت: "لقد طلبت تحديثاً كاملاً من شرطة مانشستر الكبرى."