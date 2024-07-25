واشنطن: اقترحت شبكة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية، الخميس، إجراء مناظرة تلفزيونية بين كل من المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي والمرشحة المحتملة للحزب الديقمراطي كامالا هاريس.

وحددت الشبكة الإخبارية الأميركية تاريخ 17 أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً لإجراء المناظرة وفق بيان صادر عن الشبكة التلفزيونية، والتي اقترحت فيه أن تكون المناظرة إما بجمهور أو بدون جمهور..

يأتي ذلك فيما وصف الرئيس الأميركي السابق ترامب، المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي هاريس بـ"الليبرالية المتطرفة" التي تم تعيينها من قبل رئيس مروّع، على حد قوله.

وجاءت تصريحات ترامب خلال أول تجمع انتخابي له بعد انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي.

سياسية ليبرالية متطرفة

وقال ترامب: "كامالا هاريس هي أكثر سياسية ليبرالية متطرفة تم انتخابها في التاريخ الأميركي وهي مروعة وكما تعلمون هي تحاول أن تتخلص من سجلها وماضيها، لكنها لن تستطيع ذلك وهي لا تدرك فظاعة الدمار الذي خلفته في البلاد بعد أن تم تعيينها من قبل هذا الرئيس المروع، كيف أصبح هذا الرجل رئيسا".

كما قال إن هاريس هي السبب في أداء بايدن الكارثي وتدمير أميركا وإنه لن يسمح لها بالوصول إلى السلطة بعد أن مكنتها الظروف من ذلك.

وقال: "على مر ثلاث سنوات.. كامالا هاريس كانت هي السبب في كل كوارث بايدن وقامت بتدمير بلادنا لذا لن نسمح لها بالوصول إلى السلطة بعد أن سمحت لها الفرصة بذلك".

كما اعتبر ترامب أن هاريس أسد على شكل ضحية جديدة وهي أسوأ نائبة رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

واضاف بالقول: "معا سنحقق في نورث كارولاينا انتصارا عظيما سوف نستعيد البيت الأبيض الجميل ونجعل أميركا عظيمة بكل بساطة".