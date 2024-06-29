واشنطن: أبلغ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، قبل مناظرة الخميس التي جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن بمنافسه في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، حلفاءه السياسيين أنه "منفتح على خيارات أخرى غير بايدن، إذا كان أداؤه في المناظرة كارثيا".

وحسبما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، فإن شومر "كان يستعد لاحتمال أن يمر بايدن، الذي خدم معه لعقدين في مجلس الشيوخ، بليلة سيئة، وهذا ما حدث بالضبط".

وأحب شومر فكرة أي مناظرة مبكرة لسببين، وفقا لما قاله شخصان مطلعان على الأمر لـ"أكسيوس":

الأول: سيمنح ذلك بايدن الوقت للتعافي من أداء ضعيف محتمل.

ثانيا: سيمنح الحزب الديمقراطي مزيدا من الوقت للنظر في أفضل طريقة للتقدم في الانتخابات.

وقال متحدث باسم شومر: "دعم الزعيم شومر دائما ويستمر في دعم الرئيس بايدن كمرشح، ويعتقد أنه سيعاد انتخابه".

وأصبحت أسوأ كوابيس الديمقراطيين حول عمر بايدن وقدرته العقلية ومهارته اللفظية "حقيقة واقعة"، الخميس.

"معركة وجودية"

وعقب المناظرة التي رأى فيها المحللون خسارة لبايدن أمام ترامب، ظهر الأول في تجمع جماهيري بولاية كارولينا الشمالية، حيث حاول تصوير المنافسة على أنها "معركة وجودية من أجل الديمقراطية".

وقال بايدن أمام أنصاره: "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".

وكشف استطلاع للرأي أن غالبية الأميركيين يرون أنه من الضروري استبدال بايدن بمرشح آخر من الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك في استطلاع الرأي الذي أجرته شركة "مورنينغ كونسالت" ونشر على موقع "أكسيوس" الجمعة، 2068 شخصا.

وقالت أغلبية المشاركين في الاستطلاع (ما نسبته 60 بالمئة)، إنه يجب استبدال الرئيس بايدن "بالتأكيد" أو "على الأرجح" كمرشح عن الحزب الديمقراطي، بعد أدائه في مناظرة الخميس مع دونالد ترامب.