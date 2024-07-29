إيلاف من الجولان: ذكرت وسائل إعلام عربية وعبرية صباح الأحد أسماء 11 طفلا من أصل 12 طفلا قتلوا في الهجوم الصاروخي المميت الذي شنه حزب الله يوم السبت على مجدل شمس، في الوقت الذي انتقد فيه ممثلو المجتمع الشمالي الحكومة بسبب ما وصفوه برد باهت على إطلاق الصواريخ اليومي.

أسماء وهوية الضحايا

والضحايا الذين تم كشف هويتهم هم:

- ألما أيمن فخر الدين، 11 عاما

-ميلاد معضد الشعار، 10 أعوام

- فينيس أدهم الصفدي، 11

- إسيل نشأت أيوب، 12 عاما

- يزن نايف أبو صالح، 12 عاما

- جوني وديع إبراهيم، 13 عاماً

- أمير ربيع أبو صالح، 16 عاما

- ناجي طاهر الحلبي، 11 عاما

- فجر ليث أبو صالح، 16 عاما

- حازم أكرم أبو صالح، 15 عاما

- ناظم فاخر صائب، 16 عاماً.

أين الطفل الـ12؟



بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس بالجولان، أكدت السلطات أن جيفارا إبراهيم، 11 عاما، هو الضحية النهائية (رقم 12)، وكان إبراهيم الذي ظهر في صورة مرتدياً قميص ريال مدريد في عداد المفقودين منذ أن قتلته الغارة مع 11 طفلا آخر.

خلفيات الحدث

قُتل 12 طفلاً ومراهقًا عندما سقط صاروخ على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس وهي بلدة درزية شمالية بعد ظهر السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ كان من طراز فلق-1 إيراني الصنع برأس حربي يزيد وزنه عن 50 كيلوغراما (110 رطل) من المتفجرات.

ونفى حزب الله المدعوم من إيران مسؤوليته عن الهجوم القاتل، لكن الجيش الإسرائيلي والمخابرات الأميركية ذكرا أن الجماعة الإرهابية أطلقت الصاروخ القاتل.

وقد تم تنظيم جنازات الضحايا جماعياً عند الساعة 11 صباحا (الأحد) في مجدل شمس، وسط مشاعر الحزن من أهالي الضحايا وأبناء البلدة.