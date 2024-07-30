إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية على داعية الكراهية أنجم شودري بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 28 عامًا لتوجيهه عملية دعائية إرهابية تهدف إلى تشجيع الهجمات ونشر رسائل "الكراهية والانقسام".

وكان شودري، 57 عامًا، وهو من ضاحية إلفورد، شرق لندن، ساعد في تأسيس حركة المهاجرون (ALM) في عام 1996 وقضى ما يقرب من 30 عامًا في إدارة عملياتهم تحت عشرات الأسماء المختلفة بما في ذلك "مسلمون ضد الصليبية واسلام 4يوكيه Islam4UK وMuslims Against Crusades".

وكان أعضاء الجماعة مرتبطون بما لا يقل عن 21 مؤامرة إرهابية مختلفة وسافر أعضاء كبار إلى سوريا، حيث انضم سيدهارتا دار ورضا حق إلى فرقة إعدام داعش.

وكان شودري نفسه شريكًا لقاتل وولويتش مايكل أديبولاغو، وإرهابي جسر لندن خورام بات ومهاجم فيشمونغر Fishmongers' Hall عثمان خان.

هجمات 11 سبتمبر

واحتفل شودري بهجمات 11 سبتمبر باعتبارها "يومًا شامخًا في التاريخ" وقضى الكثير من وقته في إخبار زملائه المسلمين أنهم مرتدون لتصويتهم أو مشاركتهم في العمليات الديمقراطية.

حضر شودري المحكمة الثالثة في محكمة وولويتش كراون مرتديًا قميصًا أبيض ووقف ويداه في جيوبه بينما حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 28 عامًا.

وأبلغ القاضي وال، شودري أنه لديه آراء "متجذرة وبغيضة لمعظم الناس ذوي التفكير الصحيح" وأنه سيستمر في نشر "رسالته عن الكراهية والانقسام" إذا سُمح له بذلك.

شودري "في المقدمة"

قال القاضي إن شودري كان "في المقدمة" في منظمة مصممة لتشجيع ودعم أعمال الإرهاب وأنه "سعى إلى إعداد الشباب على طريقة تفكيرك".

واضاف: من المستحيل تحديد الأعمال الإرهابية التي قدم لها تشجيعًا محددًا، لكن شودري أدار منظمة "مصممة على دعم وتشجيع أولئك الذين نفذوا مثل هذه الأنشطة" و"واجهت خطر التسبب في وفاة أو المساهمة في وفاة العديد من الناس".

وأضاف القاضي "إن المنظمات مثل منظمتك تعمل على تطبيع العنف في ملاحقة قضية أيديولوجية". "إن وجودهم يمنح الأفراد الشجاعة لارتكاب أفعال قد لا يقومون بها لولا ذلك. إنهم يدقون إسفينًا بين الناس الذين يمكنهم العيش معًا في تعايش سلمي".

عمر بكري

وكان عمر بكري محمد، زعيم المجموعة، وصف مهاجمي 7/7 بـ "الأربعة الرائعين" قبل أن يفر من المملكة المتحدة في أغسطس 2005، مدعيًا أنه أغلق المنظمة قبل تسعة أشهر.

وعندما سُجن بكري في لبنان في مايو 2014، تولى شودري منصب الزعيم ولكن تم القبض عليه وسجنه بعد أربعة أشهر، لتشجيعه على دعم داعش.

وبعد الافراج عنه في يوليو 2021 بدأ في محاولة إعادة بناء المنظمة، حيث ألقى أكثر من 40 محاضرة في عام واحد لجمهور يصل إلى 150 شخصًا في جميع أنحاء العالم والتواصل مباشرة مع المجندين الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا على WhatsApp وTelegram.

شرطة ثلاثية

وكانت الشرطة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا تجري تحقيقات منفصلة بعد أن أصبحت قلقة من أن شودري كان يسعى لتجنيد جيل جديد من الأتباع الأصغر سنا.

ووصفت نائبة مفوض شرطة نيويورك ريبيكا وينر كيف أرسلوا ضباطهم السريين إلى لندن للإدلاء بشهادتهم ضد شودري، "المتطرف الغزير الإنتاج بلا خجل".

وكانت شرطة نيويورك وضعت ضابطين سريين، يشار إليهما باسم OP488 و OP377، في فرع المجموعة في نيويورك، المسمى جمعية المفكرين الإسلاميين.

شودري يتفاخر

في خطابه الأول، الذي سجله ضباط شرطة نيويورك السريون في 12 يونيو 2022، تفاخر شودري بأن "الكثير من الناس أصبحوا شهداء الحمد لله".

وقال إنه وُصِف بأنه "المتطرف رقم واحد في بريطانيا"، مضيفاً: "إن هذا وسام شرف لي. إنه وسام على صدري. ماذا تريدون أن تسموني؟ متطرف؟ متعصب؟ كل هذه الأوصاف".

وفي تسجيل آخر في 26 يونيو/حزيران، قال لهم شودري: "إنكم تعلمون أننا ننجح دائماً في الإفلات من الملاحقة القضائية. إنكم تعلمون أنه لم تتم مقاضاة أي شخص في هذا البلد لكونه عضواً في جماعة المهاجرين".

منصات مختلفة

وفي مناقشة مع أعضاء جمعية المفكرين الإسلاميين في 26 مارس/آذار من العام الماضي، نصحهم بإنشاء سلسلة من "المنصات" المختلفة، مضيفاً: "لقد انتهى بنا الأمر إلى وجود الكثير منها ــ إذا نظرت في قانون الإرهاب فقد أدرجوا حوالي 15 منها ــ وهناك 45 أخرى اعتدنا استخدامها، لذا فهذا مجرد أسلوب ووسيلة، يا أخي".

الجهاد فرض علينا

كما شجع أتباعه على "محاربة الصليبيين" وقال لهم في التاسع عشر من فبراير/شباط من العام الماضي: "لا شك أن الجهاد فرض علينا".

بعد أسبوع، في السادس والعشرين من فبراير/شباط، قال شودري لجمهوره: "هل الإرهاب جزء من الدين؟ نعم، بل وأكثر من ذلك ـ إن الترويع جزء من الدين، حتى ترويع الناس".

يذكر أن جهاز المخابرات البريطانية MI5 قام بالتنصت على منزل شودري، وفي محادثة مع زوجته روبينا أختر في الثاني والعشرين من مارس/آذار من العام الماضي، قال لها: "إن هذا التأثير موجود ـ لقد أصبح المهاجرون جزءاً من التاريخ ولهذا السبب يقولون إن 40% من كل الأشياء المرتبطة بنا مرتبطة بنا. وكان التأثير هائلاً وعالمياً".

ويبدو أن الشكل يشير إلى مدخل في صفحة شودري على ويكيبيديا.

تنصت

في الثلاثين من إبريل/نيسان من العام الماضي، التقطت أجهزة التنصت السرية شودري وهو يطلع بكري، الذي أُطلق سراحه مؤخراً من السجن، على أعضاء المجموعة ويطلب النصيحة بشأن خطواتهم التالية.

وتحدث عن دوره كنائب لبكري، وكيف تولى دور "الأمير المؤقت".

وكان خالد حسين، 29 عاماً، عضو في تنظيم داعش يعيش في إدمونتون بكندا، وكان يقدس شودري، وساعده في إدارة مجلة إلكترونية تسمى "الأسرى".

أرسل حسين، الذي كان يعمل في محطة وقود ومتجر صغير تابع لشركة تعاونية، رسالة إلى شودري في السادس عشر من يوليو/تموز من العام الماضي لترتيب لقاء معه في رحلته عبر لندن إلى تركيا للقاء عروس روسية.

رد شودري ببعض النصائح حول أفضل الأماكن السياحية في جنوب لندن، بما في ذلك كاتي سارك، وجرينتش بارك و"التسوق العتيق في الجوار".

وأضاف أيضًا: "أنت أيضًا لست بعيدًا عن وولويتش - العدد الشهير من لي ريغبي".

اعتقال

وكان ألقي القبض على شودري عندما وصل حسين من كندا في 17 يوليو/تموز من العام الماضي.

وخلال استجوابه من قبل الشرطة، أصر على أن محاضراته لا علاقة لها بالمهاجرين، وأضاف: "عندما أقول "نحن" أو "نحن"، فأنا أتحدث دائمًا عن نفسي، أتحدث عن تجربتي، أتحدث عن أشخاص في المملكة المتحدة. لا أخاطبهم بأي شكل من الأشكال باستخدام هذه الضمائر".

وأدين شودري بتوجيه منظمة إرهابية وتشجيع الدعم لمنظمة محظورة. كما أدين حسين بالانتماء إلى منظمة محظورة وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

وقال القائد دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد: "لقد كان أنجم شودري حاضراً بشكل دائم في مكافحة الإرهاب لأكثر من 30 عاماً".

وأضاف: "إن تأثيره كمُحَرِّض للتطرف معروف جيداً، لكن حقيقة هذا التأثير في جميع أنحاء العالم هي أن هناك أفراداً نفذوا هجمات إرهابية أو سافروا لأغراض إرهابية نتيجة لتأثير أنجم شودري المتطرف عليهم".