طهران: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، إلا أنها تعتقد أن معاقبة إسرائيل أمر ضروري لمنع المزيد من عدم الاستقرار، وذلك بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الأسبوع الماضي.

وقال كنعاني "إيران تسعى إلى إرساء الاستقرار في المنطقة، لكن هذا لن يتحقق إلا بمعاقبة المعتدي وردع" إسرائيل "عن القيام بمغامرات"، مضيفاً أن تحرك طهران أمر لا مفر منه.

ودعا كنعاني الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم إسرائيل، وقال إن المجتمع الدولي لم يقم بواجبه في حماية استقرار المنطقة، ويجب أن يدعم "معاقبة المعتدي".

من جهته، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الاثنين، تهديد الحرس الثوري بأن إسرائيل "ستنال العقاب في الوقت المناسب". وقال سلامي إن إسرائيل ستتلقى "رداً قاصماً" على اغتيال هنية فجر الأربعاء خلال زيارته للعاصمة طهران.

وقال سلامي في كلمة خلال مراسم تكريم صحافيين في جامعة الثورة، إن إسرائيل "اغتالت رجلاً مجاهداً كان يطالب بحقوق شعب". وأضاف أن إسرائيل "أخطأت في حساباتها باغتيال هنية، وستتلقى رداً قاصماً".

وتابع: "نحن أمام أحداث مختلفة وهي في تزايد، في يوم من الأيام كانت القوى التي تقرر خلق الأحداث، لكن اليوم تغير الوضع".

عنف انتقامي

تأتي التصريحات الإيرانية اليوم بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت أيضاً إلى إسرائيل. وتوعّدت إيران وحلفاؤها بالرد على هذا الاغتيال، بالإضافة لاغتيال إسرائيل القيادي في حزب الله فؤاد شكر بضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي.

هذا وقد دعت مجموعة السبع، اليوم الاثنين، إلى ضبط النفس وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، قائلة إن الأحداث الأخيرة "تهدد بإذكاء نيران صراع أوسع نطاقاً في المنطقة".

ودعت المجموعة في بيان: "جميع الأطراف مرة أخرى إلى التوقف عن الانخراط في دوامة العنف الانتقامي المدمر الحالية، وخفض التوتر والمضي بشكل بناء نحو خفض التصعيد".